Gamze Topuz kimdir? Gamze Topuz hayatı ve biyografisi! Gamze Topuz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Gamze Topuz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gamze Topuz hakkında merak edilenler. Gamze Topuz hayatı ve biyografisi. Gamze Topuz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gamze Topuz merak konusu oldu. İşte Gamze Topuz hakkında merak edilen Gamze Topuz kimdir, Gamze Topuz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GAMZE TOPUZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Ekim 1983

Kaç yaşında: 37yaşında

Nereli: İstanbul

8 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Gamze Topuz, Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik Bölümü mezunudur.

Gamze Topuz ilk olarak 2004 yılında En iyi Arkadaşım dizisinde canlandırdığı Banu rolü ile ekranlarda yer almıştır.

Gamze Topuz, 2010 yılında Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Çarkıfelek" programında hosteslik yaptı. Bu arada kendi yazdığı "Dinamit" ve "Yel Alsın" adlı şarkıları Çarkıfelek'te seslendirdi. 2013 yılında Show TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana " yarışmasında yarışmacı olarak yer aldı.