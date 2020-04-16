Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı - Haber
Gamze Pala, Fındıklı, 3. Sayfa

Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı

Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saplantılı aşığı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı.

16.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:20
Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı

Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı

RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saplantılı aşığı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı. Olaya tepki gösteren Fındıklı Kent Konseyi Başkanı Fatma Hanedar "Lütfen bir kadın ölecekse herkes ölsün" ifadelerini kullandı.

Dün gece saatlerinde Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen olayda 44 yaşındaki Gamze Pala, kendisine saplantılı olan 38 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından çalıştığı Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nin lobisinde silahlı saldırıya uğradı. Uzun süredir peşinde koştuğu ve bir türlü olumlu yanıt alamadığı kadını kafasına takan saplantılı aşık Dalançıkar, önce ateş ettiği ancak öldürmeyi başaramadığı kadının boğazını cebinden çıkardığı bıçakla kesti. Olay sonrası Pala hayatını kaybederken, Dalançıkar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya tepki gösteren Fındıklılı vatandaşlar Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakarak olayı protesto etti. Fındıklı Kent Konseyi Başkanı Fatma Hanedar burada yaptığı konuşmada, bu olayın bir aşk değil sapıklık olduğunu dile getirerek "Kadının ne kadar değerli olduğunu vurgulayalım her yerde. Ne hakla bir insanın canına kıyabiliyorsun ' nasıl görüyorsun kendinde bu hakkı ' Benim bildiği aşk insanı yaşatır, herkes de bunu böyle bilir, şiirlerde, hikayelerde böyle okuruz. Eğer bu aşk öldürdüyse, bu sapık bir düşüncedir. Daha fazla birşey söylemek istemiyorum, hepimizin başı sağolsun. Lütfen bir daha kadın ölecekse, herkes ölsün" ifadelerini kullandı.

Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haber
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti Haber
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız isim, sözleşmesini tek taraflı feshetti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haber
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Haber
Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haber
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Balkonundan 'Doymadım' şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli...
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike...
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Türkiye, 'koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde' 36'ncı sırada yer aldı
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mhp Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Rüştü Reçber Radamel Falcao Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Ateş Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: Gamze Pala'nın öldürüldüğü öğretmenevinin kapısına çiçek bırakıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 13:29:05. #1.15#
title