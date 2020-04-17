Gamze Pala'nın ablası Tülay Pala: "Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, dedi"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gamze Pala'nın ablası Tülay Pala: "Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, dedi" - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gamze Pala, Güncel

Gamze Pala'nın ablası Tülay Pala: "Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, dedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Gamze Pala'nın ablası Tülay Pala, "Cumhurbaşkanı gerekeni yapacağız, gözünüz arkada kalmasın, dedi" açıklamasında bulundu.

17.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:40
Gamze Pala'nın ablası Tülay Pala:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Gamze Pala'nın ablası Tülay Pala, "Cumhurbaşkanı gerekeni yapacağız, gözünüz arkada kalmasın, dedi" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam Rize'nin Fındıklı ilçesinde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Gamze Pala'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde kendisine gerekenin yapılacağını söylediğini dile getiren acılı abla Pala "Cumhurbaşkanı bana gerekeni yapacağız, dedi. Gözünüz arkada kalmasın, dedi. Benim kardeşim zaten AK Parti'de yönetimdedir. Biliyor kendisi de. O yüzden gereken neyse yanınızdayız, dedi. Gereken her şeyi yapacağız, dedi. Yani bu bir canilik, başka hiç bir şey değil" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın, hayatını kaybetti
Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın, hayatını kaybetti
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Saruhan Oluç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Yener Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Rüştü Reçber Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: Gamze Pala'nın ablası Tülay Pala: "Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, dedi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 20:37:34. #1.15#
title