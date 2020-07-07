Gamze Özçelik'ten dikkat çeken paylaşım
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Gamze Özçelik'ten dikkat çeken paylaşım

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken hayatını bir anda değiştiren Gamze Özçelik yeni hayatı ile takdir topluyor.

Gamze Özçelik'ten dikkat çeken paylaşım
07.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:16

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken hayatını bir anda değiştiren Gamze Özçelik yeni hayatı ile takdir topluyor. Kurduğu dernek ile yardıma muhtaç insanlara yardımlarda bulunan Özçelik, rotasını gözde tatil beldeleri yerine Rize'ye çevirdi.

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik Afrika'da açtıkları su kuyuları ile dikkat çekti. Rize'de bahçeleri gezerken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, "Çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım" dedi.

Özçelik çok konuşulacak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yine 'buraya çok güzel ev olur' diye işaret ediyorumdur. Yakınlarım bilirler, belki küçüklüğümde kalabalık ve doğal bir ortamda büyümüş olmaya duyduğum özlemden, belki çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım.

Allah nasip etti Umuda Koşanlar Derneği olarak Afrika ve Arakan mülteci kamplarında evler, Suriye'de çadır kentler yapma fırsatı bulduk. Şu an devam eden mescit inşaatlarımız, çalışması tamamlanmış inşaata geçilmek üzere olan okul, yetimhane, sağlık ocağı projelerimiz var. Bu kadar yalnızlığa itildiğimiz ve güvenmeyi unuttuğumuz bu zamanda, insanın ailem dediği canlarla bir çatısının olması, birbirine yoldaş olabilmesi, hayatı iyisi ve kötüsüyle paylaşabilmesi kadar güzel çok az şey var bence..." - AYDIN

Kaynak: İHA

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