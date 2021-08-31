Gamescom, 2021 yılının en iyi oyunları ödüllerinin sahiplerini açıkladı
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Gamescom, 2021 yılının en iyi oyunları ödüllerinin sahiplerini açıkladı

Gamescom, 2021 yılının en iyi oyunları ödüllerinin sahiplerini açıkladı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Gamescom 2021 ödül alan oyunlar açıklandı. Bir haftalık süren serüvende Gamescom, birçok etkinliğe sahiplik etti ve ödül töreni yapıldı.

Ödül töreninden en çok ödülle ayrılan oyun Aksiyon Rol Yapma oyunu olan Bandai Namco Entertainment'ın yayıncılığını yaptığı Elden Ring oldu. Dört adet dalda ödüle layık görüldü.

19 adet kategori bulunan Gamescom 2021 ödüllerinin kazananlarının listesi:

En İyi Microsoft Xbox Oyunu

  • Halo Infinite, Microsoft

En İyi Nintendo Switch Oyunu

  • Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft

En İyi PC Oyunu

  • Syberia: The World Before, astragon Entertainment

En İyi Sony PlayStation Oyunu

  • Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

En İyi Aksiyon Macera Oyunu

  • Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

En İyi Aksiyon Oyunu

  • Far Cry 6, Ubisoft

En İyi Aile Oyunu

  • Super Dungeon Maker, rokaplay

En İyi Bağımsız Oyun

  • Lost in Random, Electronic Arts

En İyi Rol Yapma Oyunu

  • Elden Ring, Bandai Namco Entertainment

En İyi Simülasyon Oyunu

  • Park Beyond, Bandai Namco Europe/ Limbic Entertainment

En İyi Spor Oyunu

  • Riders Republic, Ubisoft

En İyi Strateji Oyunu

  • Age of Empires IV, Microsoft

En İyi Çok Oyunculu Oyun

  • Halo Infinite, Microsoft

Devamlılığı En İyi Olan Oyun

  • Apex Legends, Electronic Arts

En Özgün Oyun

  • Dice Legacy, Koch Media/ DESTINYbit

En İyi Duyuru

  • Saints Row

En İyi Oyun Listesi

  • Bandai Namco

Gamescom'un En İyisi

  • Elden Ring

En İyi Fragman

  • Saints Row
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Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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