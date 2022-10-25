Yerli Bağımsız Oyun Death Relives Steam Demo Kategorisinde Zirvede

Nyctophile Studios imzalı yerli bağımsız oyun Death Relives Steam Demo kategorisinde zirveye yükseldi. Oyunun demo sürümü erişime açıldı.

Oyuncuları korku dolu bir kaçış serüvenine davet eden Death Relives'ten müjdeli haber geldi. Yerli ekip Nyctophile Studios tarafından geliştirilen oyunun demo sürümü erişime açıldı. Steam Demo kategorisinde 24 saat içerisinde 1.sıraya yükselmeyi başaran Death Relives deneyenlerin beğenisini kazandı.

Korku ve hayatta kalma bileşenlerini harmanlayan Death Relives oyuncuları mitolojik bir yolculuğa çağrıyor. Oyuncuların Xipe Totec adındaki antik bir Aztek tanrısından kaçtığı yapım kaotik bir deneyim vadediyor.

Death Relives oyuncularının kaçma ve saklanma mekaniklerini kullanarak kudretli tanrıdan kaçmaları gerekiyor. Adrian adındaki gence hayat veren oyuncuların uzun yıllar Aztek tanrısına yuva olmuş büyük evde oldukça dikkatli olmaları gerekiyor.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen Death Relives'in demo başarısı yerli oyun geliştiricilerinin de takdirini topladı. Çevre tasarımları ve farklı yönleri ile öne çıkan Death Relives'in tam sürümünün ne zaman çıkış yapacağı henüz bilinmiyor. Fakat Death Relives demo sürümünü hiçbir ödeme yapmadan Steam üzerinde deneyim edebilirsiniz.

Oyunun fragman videosunu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Death Relives'i İstek Listenize Ekleyin

Adrian adındaki bir gence can verdiğimiz oyun gizemli bir cinayet ile başlıyor. Lise mezuniyetinin sevinciyle eve dönen Adrian ve annesi kendilerini bir kabusun ortasında buluyor. Gencin annesinin ceset tarafından kaçırılmasından sonra Adrian Aztek tanrısının kan dondurucu kovalamacasında hayatta kalmaya çalışıyor.

Death Relives'in korku-hayatta kalma türündeki yapımın geliştirici ekibin ilk oyunu olduğunu belirtmekte fayda var. Demo sürümünde aldığı olumlu eleştiriler ise Nyctophile Studios için işlerin yolunda olduğunu işaret ediyor.

2022 yılında kurulan ve iki yıldır Death Relives üzerinde çalışan oyun stüdyosu ilerleyen süreçte oyunlarını Steam, Epic Games, Xbox X|S ve PlayStation 5 platformlarında çıkarmayı hedefliyor.