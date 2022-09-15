Yakuza Serisinin Yan Oyunu Like a Dragon: Ishin İçin Remake Geliyor!

Yepyeni yüzler, gelişmiş grafikler ve lokalizasyon ile Like a Dragon: Ishin remake'i geliyor.

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Like a Dragon: Ishin aslen Yakuza serisinin 1860larda geçen yan oyunu olarak Ryu ga Gotoku Ishin ismi ile 2014'de yalnızca Japonya'da çıkış yapmıştı. Japonya'nın Edo Dönemini ve o zamanın ünlü kahraman samurayı Ryoma Sakamoto'nun hikayesini anlatan Ishin'in, içerdiği tarih bilgisi miktarından dolayı batıda ilgi çekmeyeceği düşünüldüğünden lokalizasyonu gelmemiş ve batıdaki pek çok hayran zor yollarla oyunu oynamak zorunda kalmıştı. Fakat son yıllarda Yakuza serisinin batıdaki popülerliğinin artışıyla ve Ishin'e olan yüksek taleple sonunda istenilen oldu.

Yeni Yakuza oyunlarının duyurulduğu RGG Summit yayınında ve State of Play'de karşımıza çıkan Like a Dragon: Ishin pek çok hayran için yüz güldüren bir sürpriz oldu. Unreal Engine 4 ile geliştirilen remake fragmanıyla bile şimdiye kadar yalnızca lokalizasyon isteyen hayranların umduklarından fazlasını sunmayı başardı. Ishin, Yakuza serisinden tanılan pek çok yüze sahip fakat seriden farklı olarak bu yüzler farklı isimlerle Ryoma Sakamoto'nun hikayesindeki tarihi karakterleri simgeliyor. Şogunluğun devrilmesinde kilit role sahip olduğumuz bu oyunda tıpkı diğer Yakuza oyunları gibi dört farklı stili kullanabileceğiniz yoğun dövüşler, yüksek kalitede soluksuz izleyeceğiniz ara sahneler ve çiftçilikten tavuk yarıştırmaya kadar pek çok yan aktivite olacak.

Like a Dragon: Ishin çıkışını 21 Şubat 2023'de PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC için yapacak.