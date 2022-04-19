Xenoblade Chronicles 3, Temmuz Ayında Çıkış Yapacak

Nintendo'nun popüler serilerinden Xenoblade'in yeni oyunu Xenoblade Chronicles 3, 29 Temmuz'da oyuncularla buluşacak.

Geliştiriciliğini Monolith Soft'un yayıncılığını ise Nintendo'nun üstlendiği popüler oyun serisi Xenoblade'in yeni oyunu için yeni bir trailer paylaşıldı. Gerek oyundaki karakterler gerekse de oyunun genel yapısı hakkında yeni detaylar sunan trailerla beraber oyunun çıkış tarihi de duyuruldu. Videonun sonunda gözüken tarihe göre Xenoblade Chronicles 3, 29 Temmuz 2022 tarihinde bizlerle olacak.

Oyun ve filmlerin tarihlerinin sürekli ertelendiği ve ileri alındığı şu günlerde Xenoblade'in çıkış tarihini öne alması bekleyenleri bir hayli şaşırttı. Oyun için önceden yapılan duyurularda çıkış tarihi olarak Eylül 2022 gösterilmişti fakat gelen trailerla beraber bu çıkış tarihi de öne alınmış oldu. Chronicles beklenenden 2 ay daha önce çıkış yapacak. Tıpkı önceki Xenoblade oyunları gibi bu yapım da Nintendo özel oyunu olacak.

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Yeni oyunumuz Xenoblade Chronicles ve Xenoblade Chronicles 2'den sonra yaşananları konu alacak. Birbirlerine rakip iki ülkeden gelen maceracılardan oluşan bir grubu yöneten Nioh ve Mio'yu kontrol edeceğiz. Swordsmarch isimli, dev bir kılıç tarafından bölünmüş bir diyara doğru yaptığımız yolculukta bir yandan da iki ülke arasındaki çatışmanın temellerini öğreneceğiz. Paylaşılan trailer ayrıca oynanış anlamında da bize yeni şeyler gösteriyor. Dövüşen karakterlerin bir araya gelerek Ouroboros denen yeni bir form oluşturması, oynanış tarafında oyuncular için güzel bir yenilik olabilir. Dövüş sisteminin tam olarak nasıl çalıştığını ise oyun çıkış yaptığında göreceğiz.

Şu anda Nintendo'nun resmi internet sitesi üzerinden ön sipariş verilebilen Xenoblade Chronicles 3, 59.99 dolar gibi bir fiyata sahip. Serinin ilk oyununun remastered bir versiyonu ve ikinci oyun da Nintendo Switch için oynanabilir durumda.

SaveButonu / Gamegar