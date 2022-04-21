Xbox'tan sonra PlayStation'da oyunlarına reklam ekliyor

Advertising Insider'a göre Sony, oyun için mikro işlemlerin ve savaş biletlerinin yanı sıra para kazanmanın yeni yollarını aramaya başladı. Xbox'ın oynaması ücretsiz oyunlara reklam panoları yerleştirerek reklam vereceğini duyurmasının ardından aynı hamle de PlayStation'dan geliyor.

PLAYSTATION'DA OYUNLARINA REKLAM EKLEMEK İSTİYOR

Sony'nin amacı, reklamların sanal spor stadyumlarındaki reklam panolarına gerçek hayattan reklamlar koymak gibi oyunun geri kalanına uymasıdır. Sony ayrıca, karakter kaplamaları da dahil olmak üzere oyun içi öğelerle reklam ve promosyonları izledikleri için oyuncuları ödüllendirmeyi düşünüyor.

Sony'nin hangi şirketle ortaklık kuracağı konusunda ise reklam ortaklarını seçmek için sıkı bir inceleme sürecinde olduğu bildirildi.

Xbox'ın oynaması ücretsiz oyunlarda gerçekleşecek reklam projesi, 2022'nin üçüncü çeyreğinde başlatılması planlanıyor. Herhangi bir oyun içerisinde bulunan reklam panolarında artık sıkça gerçek hayattaki reklamları görebileceğiz.