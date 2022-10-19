Xbox Game Pass'e Amnesia serisi ve A Plague Tale: Requiem ekleniyor

Microsoft'un Xbox ve PC'de mevcut olan abonelik hizmeti Xbox Game Pass'e bu hafta Cadılar Bayramı için birkaç korku oyunu eklenirken ilk günden piyasaya sürülecek A Plague Tale: Requiem de eklenecek.

Yeni bir Xbox blog gönderisinde, Xbox Game Pass aboneleri bu Cadılar Bayramı'nda çok sayıda ürkütücü oyunun tadını çıkaracaklar. İlk olarak 18 Ekim'de piyasaya sürülen A Plague Tale: Requiem de yer alıyor. Serinin devam oyununda Hugo ve Amicia'nın macerasını, çiftin kara vebadan ve oyununla birlikte gelen tüm farelerden kurtulmaya çalışmasıyla devam ediyor.

Xbox Game Pass'in Topluluk Lideri Megan Spurr'un Xbox Blog'da yayınladığı yeni gönderide Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunları duyurdu. Cadılar Bayramı'na özel korku oyunları, bu ay Xbox Game Pass aboneleriyle buluşacak.

XBOX GAME PASS'E EKİM AYINDA EKLENECEK OYUNLAR:

Amnesia: Collection (Bulut, konsol ve PC) - 20 Ekim

Amnesia: Rebirth (Bulut, konsol ve PC) - 20 Ekim

Phantom Abyss (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - 20 Ekim

Soma (Bulut, konsol ve PC) - 20 Ekim

Persona 5 Royal (Bulut, konsol ve PC) - 21 Ekim

Frog Detective: The Entire Mystery (PC) - 27 Ekim

Gunfire Reborn (Bulut, konsol ve PC) - 27 Ekim

Signalis (Bulut, konsol ve PC) - 27 Ekim

31 EKİM'DE XBOX GAME PASS'TEN AYRILACAK OYUNLAR: