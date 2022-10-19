Xbox Game Pass'e Amnesia serisi ve A Plague Tale: Requiem ekleniyor
Gamegar Haberleri
Microsoft'un Xbox ve PC'de mevcut olan abonelik hizmeti Xbox Game Pass'e bu hafta Cadılar Bayramı için birkaç korku oyunu eklenirken ilk günden piyasaya sürülecek A Plague Tale: Requiem de eklenecek.
Yeni bir Xbox blog gönderisinde, Xbox Game Pass aboneleri bu Cadılar Bayramı'nda çok sayıda ürkütücü oyunun tadını çıkaracaklar. İlk olarak 18 Ekim'de piyasaya sürülen A Plague Tale: Requiem de yer alıyor. Serinin devam oyununda Hugo ve Amicia'nın macerasını, çiftin kara vebadan ve oyununla birlikte gelen tüm farelerden kurtulmaya çalışmasıyla devam ediyor.
Xbox Game Pass'in Topluluk Lideri Megan Spurr'un Xbox Blog'da yayınladığı yeni gönderide Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunları duyurdu. Cadılar Bayramı'na özel korku oyunları, bu ay Xbox Game Pass aboneleriyle buluşacak.
XBOX GAME PASS'E EKİM AYINDA EKLENECEK OYUNLAR:
- Amnesia: Collection (Bulut, konsol ve PC) - 20 Ekim
- Amnesia: Rebirth (Bulut, konsol ve PC)- 20 Ekim
- Phantom Abyss (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) - 20 Ekim
- Soma (Bulut, konsol ve PC) - 20 Ekim
- Persona 5 Royal (Bulut, konsol ve PC) -21 Ekim
- Frog Detective: The Entire Mystery (PC) - 27 Ekim
- Gunfire Reborn (Bulut, konsol ve PC) -27 Ekim
- Signalis (Bulut, konsol ve PC) - 27 Ekim
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
31 EKİM'DE XBOX GAME PASS'TEN AYRILACAK OYUNLAR:
- Alan Wake: American Nightmare (Konsol ve PC )
- Backbone (Bulut, konsol ve PC )
- Bassmaster Fishing 2022 (Bulut, konsol ve PC )
- Nongunz: Doppelganger Edition (Bulut, konsol ve PC )
- Project Wingman (Bulut, konsol ve PC )
- Second Extinction (Bulut, konsol ve PC )
- Sniper Elite 4 (Konsol ve Bulut )
- The Forgotten City (Bulut, konsol ve PC )