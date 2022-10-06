WILD HEARTS oynanış fragmanı ile göz büyüledi. EA Originals imzalı yapım oyuncuları Feodal Japonya'ya götürecek.

Japonya'nın feodal dönemini fantastik bileşenlerle harmanlayan Wild Hearts oynanış fragmanı ile karşımıza çıktı. Yedi dakiklık videoda bir samurayı andıran karakterin kısa serüveni gözler önüne seriliyor. Fragman videosunu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Wild Hearts'ta oyuncular antik ekipmanlar ile birbirinden azametli yaratıklara karşı savaşacak. Oyuncuların büyük canavarlar ile dolu Azuma diyarını arkadaşlarıyla beraber keşfetmesi mümkün. Fragmanda da görüldüğü üzere Wild Hearts çok oyunculu bir deneyimi bünyesinde barındırıyor.

Kingtusk adlı bir yaratığın peşine düşen savaşçının çeşitli ekipmanlar kurabildiği görülüyor. Katana kılıcının birbirinden ilginç aletlere dönüşebiliyor oluşu da oyuncuların dikkatini çekti. Bir dağın tepesinden atlamak için savaşçı katanasını pervaneye dönüştürebiliyor.

Kahramanın daha sonra başka dağın zirvesine ulaşmak için bu kez bir teleferik sistemi kuruyor. Oyunun açık dünyasındaki ulaşım mekanikleri de oyuncuların beğenisini kazandı.

Wild Hearts çıkış tarihi ne zaman?

Fantastik bir Japonya tasvirini fantastik elementlerle birleştiren Wild Hearts 17 Şubat 2023'te çıkış yapacak. Oyun daha önce Dynasty Warriors'u geliştiren Omega Force tarafından geliştiriliyor.

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Japon temalı avcılık oyunu Steam, EA App ve Epic Games Store üzerinden oynanabilir olacak. Oyun Şubat 2023'te PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında da oyuncular ile buluşacak.

Wild Hearts'ın çapraz-platform desteğini beraberinde getirdiğini belirtelim. Dileyen avcılar Azuma'yı farklı platformlar üzerinden arkadaşlarıyla beraber keşfetme şansı bulacak. Wild Hearts Türkiye fiyatı ise henüz duyurulmadı. Fakat oyunun en az 899 TL'lik fiyat etiketiyle çıkış yapacağı tahmin ediliyor.