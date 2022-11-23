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Warzone 2, bir haftadan kısa bir sürede oyuncu rekoru kırdı

Gamegar Haberleri

Warzone 2, bir haftadan kısa bir sürede oyuncu rekoru kırdı

Call of Duty'nin oynaması ücretsiz yeni battle royale oyunu Warzone 2, lansmanından sonra 5 gün içerisinde 25 milyondan fazla oyuncuyu toplamayı başardı. Bu başarı, Call of Duty'nin resmi Twitter hesabından Warzone 2 oyuncularına teşekkür edilerek paylaşıldı.

Oynaması ücretsiz battle royale oyunu Warzone'un devam niteliğindeki ikinci oyunu Warzone 2, battlenet ile beraber Steam'de yayınlanmasının ardından oyuncu rekoru kırdı.

WARZONE 2, 25 MİLYON OYUNCUYA ULAŞTI

Activision'ın yayıncılığını yaptığı battle royale oyunu Call Of Duty Warzone 2, oyuncuların beğenisini topladı. Lansmanının ardından 5 gün içerisinde 25 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Call Of Duty Warzone 2, oyuncu rekoru kırdı.

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Call of Duty'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Call Of Duty Warzone 2 oyuncularına teşekkür edilirken 5 gün içerisinde 25 milyondan fazla oyuncuya ulaştığı bildirildi.

Warzone 2, bir haftadan kısa bir sürede oyuncu rekoru kırdı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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