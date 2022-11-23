Warzone 2, bir haftadan kısa bir sürede oyuncu rekoru kırdı
Gamegar Haberleri
Call of Duty'nin oynaması ücretsiz yeni battle royale oyunu Warzone 2, lansmanından sonra 5 gün içerisinde 25 milyondan fazla oyuncuyu toplamayı başardı. Bu başarı, Call of Duty'nin resmi Twitter hesabından Warzone 2 oyuncularına teşekkür edilerek paylaşıldı.
Oynaması ücretsiz battle royale oyunu Warzone'un devam niteliğindeki ikinci oyunu Warzone 2, battlenet ile beraber Steam'de yayınlanmasının ardından oyuncu rekoru kırdı.
WARZONE 2, 25 MİLYON OYUNCUYA ULAŞTI
Activision'ın yayıncılığını yaptığı battle royale oyunu Call Of Duty Warzone 2, oyuncuların beğenisini topladı. Lansmanının ardından 5 gün içerisinde 25 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Call Of Duty Warzone 2, oyuncu rekoru kırdı.
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Call of Duty'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Call Of Duty Warzone 2 oyuncularına teşekkür edilirken 5 gün içerisinde 25 milyondan fazla oyuncuya ulaştığı bildirildi.