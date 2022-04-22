Warframe sistem gereksinimleri neler? Warframe kaç GB?

Hikâye odaklı oynaması ücretsiz aksiyon oyunu Warframe'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Bağımsız stüdyo Digital Extremes tarafından geliştirilip yayınlanan Warframe'in sistem gereksinimleri neler? Warframe kaç GB? İşte Warframe sistem gereksinimi…

WARFRAME SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Warfarme Minimum Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (32-bit desteklenmiyor)

İşlemci: Intel Core 2 Duo e6400 veya AMD Athlon x64 4000+

Ekran Kartı: DirectX 10+ özellikli Ekran Kartı

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 50 GB boş HD alanı

Warfarme Kaç GB?

Warframe'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

WARFRAME KONUSU NEDİR?

Hikaye odaklı, oynaması ücretsiz çevrimiçi aksiyon oyununda durdurulamaz bir savaşçı olarak uyan ve arkadaşlarınla birlikte savaş. Gizemli Lotus'un rehberliğinde ilerleyerek Warframe'inin seviyesini yükselt ve yıkıcı ateş gücüne sahip bir Arsenal'e sahip ol. Heyecan verici, ve kendi türünü tanımlayan üçüncü şahıs açısında devasa açık dünyalarda gerçek potansiyelini keşfederken, genişleyen evrende sistem boyunca savaşan taraflarla yüzleş.