Warframe sistem gereksinimleri neler? Warframe kaç GB? - Haberler

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Warframe sistem gereksinimleri neler? Warframe kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Warframe sistem gereksinimleri neler? Warframe kaç GB?

Oynaması ücretsiz popüler aksiyon rol yapma oyunu Warframe'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Warframe sistem gereksinimleri neler? Warframe kaç GB? Detayları haberimizde…

Hikâye odaklı oynaması ücretsiz aksiyon oyunu Warframe'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Bağımsız stüdyo Digital Extremes tarafından geliştirilip yayınlanan Warframe'in sistem gereksinimleri neler? Warframe kaç GB? İşte Warframe sistem gereksinimi…

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (32-bit desteklenmiyor)
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo e6400 veya AMD Athlon x64 4000+
  • Ekran Kartı: DirectX 10+ özellikli Ekran Kartı
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Depolama: 50 GB boş HD alanı

Warframe'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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Hikaye odaklı, oynaması ücretsiz çevrimiçi aksiyon oyununda durdurulamaz bir savaşçı olarak uyan ve arkadaşlarınla birlikte savaş. Gizemli Lotus'un rehberliğinde ilerleyerek Warframe'inin seviyesini yükselt ve yıkıcı ateş gücüne sahip bir Arsenal'e sahip ol. Heyecan verici, ve kendi türünü tanımlayan üçüncü şahıs açısında devasa açık dünyalarda gerçek potansiyelini keşfederken, genişleyen evrende sistem boyunca savaşan taraflarla yüzleş.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

sistem gereksinimleri, Gamegar,, Haberler

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