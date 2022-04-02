VCT 2022 Masters 1'de FPX Yerine Team Liquid Oynayacak

Riot'un 28 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre, 1. Aşama EMEA Challengers şampiyonu FunPlus Phoenix, Rusya- Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeni ile uygulanan seyahat kısıtlamaları ve aynı zamanda COVID-19 tedbirleri nedeni ile VCT 2022 Masters 1: Reykjavik turnuvasına katılamıyor. FPX yerine turnuvada Avrupa'yı Team Liquid temsil edecek.

FPX'in kadrosunda bulunan Ukraynalı Kyrylo "ANGE1" Karasov; ve Rusyalı Andrey "Shao" Kiprsky ile Dmitry "SUYGETSU" Ilyushin, seyahat kısıtlamaları nedeni ile ülkelerini terk edemiyorlar. Diğer yandan da bir süredir Challengers maçlarına da katılamayan Ardis "ardiis" Svarenieks, COVID-19 iyileşme sürecinde ve Riot'a göre Masters turnuvasında oynayamayacak.

Riot, kadro kesinleştirme dönemini (roaster lock) FunPlus Phoenix takımı için esnetse de FPX, kendi elinde olmayan nedenlerden ötürü turnuvaya katılamayacak. Riot'un Küresel Rekabet Kurallarından biri, adaleti korumak adına kadroda minimum üç oyuncunun aynı kalması yönünde, ilgili Küresel Rekabet Kuralları:

3.5. Kadroda Değişiklikler

Riot ("Kadroları Kesinleştirme Dönemleri") dışında herhangi bir zamanda bir Takım; başka Takım oyuncularını da içeren ticari vb. işlemler gerçekleştirebilir, yeni oyuncularla veya bağımsız temsilcilerle sözleşme tesis edebilir veya kendi kadrosundaki oyuncularda değişiklik yapabilir. Kadroları Kesinleştirme Dönemleri yıldan yıla değişiklik gösterecek olup VALORANT Profesyonel Esporu internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Turnuva Yetkilileri tarafından aksi kabul edilmedikçe; Kadroları Kesinleştirme Dönemleri boyunca herhangi bir zamanda Takım kadrosuna bir oyuncunun eklenmesi veya kadrodan çıkartılması işbu Küresel Politika'nın ihlali anlamına gelir.

3.7.1. Takım Konumu (Slot) Sahipliği

Riot ve Turnuva Organizatörü; işbu Küresel Politika ve Etkinliğe Özel Kurallar kapsamında ilgili Takım'ı kaydettiren Takım Sahibi'nin/Sahiplerinin bir Resmi Müsabaka'da Takım'ın ve Takım konumunun (slot) münhasır sahibi/sahipleri olduğunu kabul edecektir. Buna göre bir Takım, bir Resmi Müsabaka'da bir sonraki etaba geçme hakkını kazandığı takdirde ilgili hakkın sahibinin oyuncular veya başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişi değil; Takım ve Takım Sahibi/Sahipleri olarak kabul edilmesi esastır. Ancak, söz konusu hak; eleme süreci boyunca Takım'da bulunan asgari üç (3) oyuncunun takımda kalmaya devam etmesi koşuluyla geçerlidir.

Riot ise açıklamasında, FPX'i büyük başarısından dolayı tebrik ederken, takıma verilecek ödülü -hem alacakları VCT puanını hem de ödül havuzundan alacakları payı- hala değerlendiriliyor olduğunu belirtti. Ayrıca bu gelişmenin ardından, FPX yerine Masters'a gidecek olan takımın, Challengers dördüncüsü Team Liquid olacağı da duyuruldu. Böylece Masters 1 turnuvasında Avrupa'yı temsil edecek olan takımlar G2 Esports, Fnatic, ve Team Liquid oldu.

Team Liquid oyuncularının konu ile ilgili görüşleri

ScreaM: FPX'in şu anki durumdan dolayı VCT'ye katılamadığını öğrenmek beni onlar adına üzdü, bence onlar kupayı kaldırabilecek önemli takımlardan biriydi.

Liquid'e siz ve EMEA bölgesi için kupayı kaldırabilme şansı verilmesi büyük bir onur @FPX_Esports

soulcas: Bu durum bana çok yanlış geliyor, FPX oyuncularının her biri bu şansı hak etti. Bir turnuvaya katılmayı başarabilmenin nasıl hissettirdiğini biliyorum bu yüzden durumun onlar için ne kadar yürek parçalayıcı olduğunu hayal edebiliyorum. FPX adına, EMEA'yı temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Takım ile uzun bir konuşma yaptık ve sıfırdan başlayarak, takımın nasıl işlediğine ve kısa bir süre içerisinde en iyi halimize ulaşmak için nasıl bir yol izlememiz gerektiğine dair çalışıyoruz.

Nivera: FPX çok çalıştı ve İzlanda'da olmayı tamamıyla hak etti. Avrupa'yı temsil edebilmek adına elimizden geleni yapacağız ve verilen ikinci şansa layık olabilmek adına savaşacağız.

L1NK: Şu anda bölgedeki tartışmasız en iyi takım olan FPX için büyük talihsizlik. Turnuvaya katılmayı hak etmedik ancak neler yapabileceğimizi göstermek için bize ikinci bir şans verildi!

EsporGazetesi.com / Gamegar