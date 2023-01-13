Valorant Van 140 hatası nasıl çözülür? Valorant Van 140 hatası nedir?

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ta oyuna girmek isteyen kullanıcılar Van 140 hatası ile karşılaşmaktadır. Valorant'ta birçok hata kodu bulunmaktadır, ancak Van 140 bu kodlar arasında yer almamaktadır. Peki, Valorant "Van 140" hatası nasıl çözülür? Detayları haberimizde…

Valorant'ın bilinen hata kodları arasında yer almayan Van 140 hatası, yeni bir hata kodudur. Oyuncular bu hatayı yeni güncellemelerden sonra almaya başladılar. Peki, Valorant Van 140 hatası nasıl çözülür?İşte detaylar…

VALORANT VAN 140 HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Valorant 6.0 yamasından bu yana, birçok oyuncu VAN 140 nedeniyle Valorant'ı oynayamadı. Valorant destek ekibi tarafından hatanın neyden kaynaklandığı tam olarak tespit edilmemekle birlikte hatanın çözümü için birkaç yöntem bulunmaktadır.

İlk olarak işletim sisteminiz Windows 7 ise Valorant artık Windows 7 işletim sistemini desteklememesinden kaynaklandığı bilinmektedir. Valorant Van 140 hatasını çözmek için tek yapmanız gereken işletim sisteminizi Windows 10 veya 11'e yükseltmeniz gerekmektedir.

Eğer sisteminiz halihazırda Windows 10 veya 11 ise tek yapmanız gereken bu süre zarfında Valorant destek ekibinin bu hatayı çözmesini beklemek olacaktır.