VALORANT Masters 1. Aşama Reykjavik'e Geri Dönüyor!

2022 VALORANT Champions Tour'un ilk uluslararası etkinliğinin 10-24 Nisan'da Reykjavik'te yapılacağı duyuruldu. Ayrıca etkinlik ile ilgili tüm detaylar açıklandı.

Riot Games'in açıklamasında, " İzlanda, yakın zamanda düzenlenen Riot Games Espor etkinliklerinde bizi çok güzel ağırladı ve küresel durumun vaziyetine baktığımızda başarılı bir turnuva için bize mümkün olan en iyi yolu sundu. 2022'de VALORANT'ın büyük bir izleyici topluluğu önünde oynanabilmesi espor için çok önemli bir öncelik. Ancak seyircilerin canlı olarak katılabileceği bir etkinlik düzenleyebileceğimizden emin olana kadar, İzlanda uluslararası LAN turnuvalarına ev sahipliği yapmak için de çok ideal."

Açıklamanın devamında, "İzlanda ile olan ilişkimiz ve yakınlığımız sayesinde, etkinliğe katılmaya hak kazanan oyuncuların hepsinin etkinliğe katılabilmesini ve etkinlikte mücadele edebilmesini sağlayabiliyoruz. Ayrıca, İzlanda'nın bulunduğu zaman dilimi, karşılaşmaları birden fazla kıtada bile çevrimiçi olarak seyircilere sunmamıza yardımcı oluyor. Bu yıl VCT puanlarının yapısını, uluslararası etkinliklerdeki performansları daha iyi ödüllendirecek şekilde güncelliyoruz. Ayrıca, dahil oldukları ilk Challenger etkinliklerinde birinci olan takımlar, grupta daha aşağıya yerleştirilecek ve böylece turnuvayı ikincilik veya üçüncülükle bitiren takımlara oranla turnuvada daha az karşılaşma oynayacak."

2022 VCT sezonuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için VALORANTEsports.com adresini ziyaret edebilir veya Twitter'da @valesports_tr hesabını takip edebilirsiniz.

EsporGazetesi.com / Gamegar