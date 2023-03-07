VALORANT Champions Tour (VCT) 2023 Los Angeles'ta!

Riot Games, VALORANT VCT 2023'ün Los Angeles'ta olacağını açıkladı. Dünyanın her köşesinden gelen en iyi takımlar Ağustos 2023'te Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek. Peki, VCT ne zaman? VALORANT VCT 2023 nerede? VCT 2023 Los Angeles'ta hangi takımlar olacak? Detaylar haberimizde...

VALORANT Champions Tour (VCT), Berlin (2021) ve İstanbul'dan (2022) sonra bu yıl Los Angeles'ta düzenlenecek. Sezonun sonu olacak olan turnuvayı VALORANT izleyicileri heyecanla bekliyor.

VALORANT CHAMPIONS TOUR YENİ AJAN GEKKO'NUN EVİNDE

VALORANT Champions Tour 2023, Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yapacağı ilk turnuva olacak. VALORANT'a yeni gelecek ajanın yaşadığı yer olarak belirtilen Los Angeles 2023 Yazında VCT'ye ev sahipliği yapacak. 7-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ilk karşılaşmaların sonunda 16 takımdan sadece 4 tanesi yoluna devam edecek.

Champions kupasını kimin kaldıracağına VALORANT esporunun şimdiye kadar gördüğü en büyük kapasiteye sahip etkinlik mekanı olacak olan KIA Forum'da şahit olacağız. Yarı finallere kalan 4 takım üç gün içinde kozlarını paylaşacak. Şampiyon, final günü olan 27 Ağustos'ta belli olacak.

MİLYONLARCA İZLEYİCİ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde finali oynanan ve FNATIC'in kazandığı LOCK//IN'den sonra VCT takımları Amerika Kıtası, Pasifik ve EMEA ligleri olmak üzere kendi bölgelerinde mücadele ederek Masters Tokyo ve nihai olarak Champions Los Angeles'ta yer alabilmek için sınırları zorlayacak.

VCT geçtiğimiz yıl İstanbul'da coşkulu seyircinin önünde oynandı ve internet üzerinden 1,5 milyondan fazla izleyiciye ulaşan turnuvayı LOUD kazandı. Los Angeles'ta oynanacak olan turnuvanın 2 milyondan fazla izleyiciye ulaşması bekleniyor.