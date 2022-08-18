Valorant Champions playoffları İstanbul Volkswagen Arena'da oynanacak

Valorant'ın merakla beklenen Champions etkinliği, yabancı kaynaklara göre playoff aşamaları İstanbul Volkswagen Arena'da yapılacağı bildirilirken grup aşamasının ise nerede yapılacağı henüz belli değil.

Yılın en çok beklenen Valorant etkinliği olan Champions, birçok yabancı basın kaynaklarına göre İstanbul, Sarıyer'de gerçekleşeceği açıklandı.

CHAMPIONS PLAYOFFLARI VOLKSWAGEN ARENA'DA OYNANACAK

VALORANT Champions'ın başlamasına sayılı günler kala Riot Games, Valorant Champions İstanbul 2022 turnuvası ile ilgili bilet ve mekân hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Yabancı basında yer alan haberlere göre ise Valorant Champions etkinliğinin 9-18 Eylül tarihleri arasındaki playoff aşamasının İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Volkswagen Arena'da gerçekleştirileceği bildirildi.

VALORANT CHAMPIONS İSTANBUL NE ZAMAN?

Valorant Champions Grup ve Erken Play-off aşaması 31 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Valorant Champions Final aşaması ise 16 – 18 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

VALORANT CHAMPIONS GRUP AŞAMALARI

A GRUBU

Paper Rex

Edward Gaming

Leviatan

Team Liquid

B GRUBU

Optic Gaming

BOOM Esports

ZETA DIVISION

LOUD

C GRUBU

FPX

KRÜ Esports

XSET

XERXIA

D GRUBU