Valorant Champions playoffları İstanbul Volkswagen Arena'da oynanacak
Gamegar Haberleri
Valorant'ın merakla beklenen Champions etkinliği, yabancı kaynaklara göre playoff aşamaları İstanbul Volkswagen Arena'da yapılacağı bildirilirken grup aşamasının ise nerede yapılacağı henüz belli değil.
Yılın en çok beklenen Valorant etkinliği olan Champions, birçok yabancı basın kaynaklarına göre İstanbul, Sarıyer'de gerçekleşeceği açıklandı.
VALORANT Champions'ın başlamasına sayılı günler kala Riot Games, Valorant Champions İstanbul 2022 turnuvası ile ilgili bilet ve mekân hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Yabancı basında yer alan haberlere göre ise Valorant Champions etkinliğinin 9-18 Eylül tarihleri arasındaki playoff aşamasının İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Volkswagen Arena'da gerçekleştirileceği bildirildi.
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Valorant Champions Grup ve Erken Play-off aşaması 31 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Valorant Champions Final aşaması ise 16 – 18 Eylül tarihleri arasında oynanacak.
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C GRUBU
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D GRUBU
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