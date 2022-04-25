VALORANT'a Gelecek Türk Ajan Fade İçin Tanıtım Videosu Yayımlandı

Çıkış yaptığı tarihten itibaren Türk oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği, Riot imzalı rekabetçi FPS oyunu VALORANT'a gelecek yeni ajanın Türk olacağı belli olmuştu. Fade mahlasını taşıyan karakter için iki tanıtım videosu yayımlandı.

Mart ayında yayımlanan bir görsel ile popüler oyuna eklenecek yeni ajanlardan birinin Türk olacağı neredeyse kesinleşmişti. Riot Games resmi web sitesinde paylaşılan, VALORANT karakter tasarımcısı John Goscickis tarafından hazırlanan "Ajanların Durumu – Mart 2022" başlıklı paylaşımda bulunan, Türk kahvesi ve lokum gibi motiflerin bulunduğu görsel ile Türk VALORANT oyuncularını son derece heyecanlandıran Riot Games, nihayet FADE için bir tanıtım videosunu bizlere arz etti.

Türk Ajan Fade İçin Yayımlanan Sinematik Video

İYİ GECELER başlığı ile yayımlanan sinematik videoda bizi ilk olarak İstanbul'un güzel manzarası karşılıyor. Videonun devamında karakterimiz, şehrin köşede kalmış, karanlık köşelerinde yeteneklerini sergiliyor ve hakiki bir Türk balasının da yapacağı gibi "en karanlık korkularınızı gördüm, benimkiler onlar çiğ çiğ yer" diyerek meydan okumasını icra ediyor.

Fade Ajan Tanıtımı

Sinematik video bize bir miktar bilgi verse de karakteri iyice tanımamız için aynı gün bir video daha yayımlandı. FADE'in estetik ve işlevli yeteneklerini uygulamada görebildiğimiz 32 saniyelik tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Fade'in Yetenekleri Neler?

Fade'in yetenekleri Mart ayında bir sızıntı ile belli olmuştu.

Sinsi (C Yeteneği)

Gönderildiği düz çizgi boyunca hareket eden veya fareyle kontrol edilebilen bir yaratık gönderin. Yaratık iz bulursa düşmana doğru hareket edecektir. Düşmana ulaşınca 3 saniye boyunca yakın görüş sağlayacak. Ücret 300 kredi

Zaptet (Q Yeteneği)

Bir küre kuşanın ve ateşleyin. 1.5 saniye boyunca havada asılı kalacak ve sonrasında yere çarpacak. Yere çarptığında yarıçap içindeki tüm düşmanlar bağlanır, hasar alır ve sağır olurlar.

Musallat (E Yeteneği)

Havada asılı kaldıktan sonra yere çarpacak bir küre donanın ve ateşleyin. Sonrasında tekrar havaya kalkarak bir göze dönüşecek. Bu göz düşmanları görürse 12 saniye boyunca izlerini ortaya çıkartıp zayıflatma uygulayacak.

Gece Düşmesi (X Yeteneği)

Karanlık bir sis dalgası gönderir. Sis rakibe çarparsa onu sağır eder, izini sürer ve 12 saniye boyunca çürüme etkisi uygular.

SaveButonu / Gamegar