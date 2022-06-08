Valorant 4.11 yama notları paylaşıldı! İşte yapılan tüm değişiklikler
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ın 7 Haziran 2022'deki 4.11 güncellemesi yayınlandı. Oyunda sosyal güncellemeler ve ajanlardaki hatalar giderildi. Peki, Valorant 4.11 güncellemesi ile oyunda neler değişti? Detayları haberimizde…
Valorant'ın 7 Haziran güncellemesiyle beraber 4.11 yama notları yayınlandı. Valorant'ta sosyal güncellemelere ve ajanlardaki hatalar giderildi. Peki, Valorant 4.11 güncellemesi ile oyunda neler değişti? İşte Valorant 4.11 yama notları:
SOSYAL GÜNCELLEMELER
- Tek Tabancayken Herkesi Susturma - Tek Tabanca anlarında odaklanabilmeniz için takım arkadaşlarınızı veya grubunuzun üyelerini topluca susturma seçeneği geldi!
- Ayarlar (Esc) > Kontroller > İletişim sekmesini açın.
- Tek Tabancayken Takımı/Grubu Susturma seçeneklerini istediğiniz tuşlara atayın.
- Oyun içindeyken atadığınız tuşa basarak Tek Tabancayken Grubu/Takımı Susturma özelliğini "AÇIN" ve tekrar basarak "KAPATIN".
- "AÇIK" olduğunda karşılaşma sırasında atadığınız tuşa istediğiniz zaman basarak toplu susturmayı kapatabilirsiniz. Özellik etkin olduğunda ekranda bunu belirten bir simge görünecek.
HATALAR
Ajanlar
- Skye'ın silah tutarken bazen üçüncü şahıs bakış açısında beklenmeyen bir pozda durmasına sebep olan hata giderildi.
- Jett'in Rüzgâr Gibi'yi belirli konumlarda kullandığında istenenden çok daha hızlı ilerlemesine sebep olan (ve "superdash" olarak da bilinen) hata giderildi.
- Yoru'nun Boyutlararası Geçiş'ten çıkarken silahlarını istenilenden daha erken kullanabilmeye başlamasına olanak tanıyan hata (tekrar...) giderildi.
- Geçtiğimiz birkaç yamadan beri hayal gücünü zorlayan oyuncular bu hatanın yeni versiyonlarını tetiklemenin farklı yollarını bulmaya devam etti. Bu açıkları kapamak oyundaki tüm yeteneklerde kullanılan sistemleri de geliştirmemizi sağlıyor. Bu nedenle, (diğer sebepler arasında görünmez bir Yoru tarafından vurulmanın tatsızlığı da var tabii) bu düzenlemelerin sonuçlarını yakından takip ediyoruz.
- Boyutlararası Geçiş sırasında ileri koşan Yoru'nun maskesinin titreşmesine sebep olan hata giderildi.
- Düşman Astra'nın yıldızlarının konumunun bazen görünür olmasına sebep olan hata giderildi.
- KAY/O'nun Sage tarafından diriltildikten sonra tekrar stabil hale gelememesine sebep olan hata giderildi.
- Şu yeteneklerin bazen mini haritadan kaybolmasına sebep olan hata giderildi:
- Viper'ın Zehir Perdesi ve Zehir Bulutu
- Killjoy'un Nanosürü'sü
- Cypher'ın Siber Kafes'i
- Talim alanı veya özel oyunlarda ajan değiştirince bazen satın alma menüsünde geçersiz eşyaların görünmesine sebep olan hata giderildi.
- Chamber ışınlandığı sırada öldürüldüğü halde karakter modelinin ışınlanmasına sebep olan hata giderildi.
- Skye'ın İzsürenleri ve Fade'in Ecel'iyle izlerinin Breeze'deki oluktan aşağıya ilerlememesine sebep olan hata giderildi.
- Sova artık "İyi sekti," repliğini bir veya iki kere seken Şok Oku'yla bir düşman öldürdüğünde de söyleyecek.
- Repliklerin bir düşman tuzağını yok edince tetiklenmesi planlanmamıştı. Bu da, Sova ve takımına başka yollardan kolaylıkla edinemeyeceği bir bilgi sağlıyordu. Repliği oyuna geri ekledik fakat artık sadece Sova seken bir Şok Oku'yla birini öldürdüğünde tetiklenecek.
- Killjoy'un Alarm Botu ve Chamber'ın Kartvizit yeteneklerinin Brimstone'un Dumanlı Hava Sahası yeteneğini kullanırken hedef belirlediği haritada büyük beyaz daireler oluşturmasına sebep olan hata giderildi.
- Chamber'ın Buluşma menzilini gösteren işaretin mini haritanın yeterince dışında kalacak kadar uzakta durduğunda yok olmamasına sebep olan hata giderildi.