Unreal Engine 5 ile geliştirilecek yeni Tomb Raider oyunu geliyor

Popüler aksiyon-macera oyunu Tomb Raider'ın yeni oyununun geleceği duyuruldu. Ana karakterimiz Lara Croft'un bir sonraki macerası Epic Games'in piyasaya sürdüğü Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirileceği bildirildi.

YENİ TOMB RAIDER OYUNU GELİYOR

Tomb Raider'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Crystal Dynamics, Unreal'ın geleceği ve hikâye anlatımımızı bir sonraki seviyeye taşımamıza nasıl yardımcı olacağı konusunda inanılmaz derecede heyecanlı. Bu nedenle bir sonraki Tomb Raider oyunumuzun Unreal Engine 5 üzerine kurulduğunu duyurmaktan gurur duyuyoruz!" sözlerine yer verdi.

Ayrıca Crystal Dynamics ve Tomb Raider'ın yayıncısı Square Enix, yeni oyun hakkında bir zaman çizelgesi, görsel veya bir teaser paylaşmadı. Ancak, Crystal Dynamics'in duyurusun ardından bir başka açıklama da Days Gone'un geliştirilmesine öncülük eden Jeff Ross'tan geldi.

Jeff Ross'un Twitter hesabından paylaştığı tweet'te Crystal Dynamics'te tasarım direktörü olarak çalıştığını duyurdu ve "Projeden ve özellikle de gerçekten harika insanlardan oluşan ekipten heyecan duyduğumdan başka söyleyebileceğim tek şey bu." dedi.