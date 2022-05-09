Unpacking'in PS4 ve PS5 için çıkış tarihi açıklandı

Tanımadığınız bir insanın eşyalarını kutulardan çıkarmak ve bu süreçte o kişinin hayatını öğrendiğiniz oyun Unpacking'i yapan geliştirici Tim Dawson, PlayStation'ın internet sitesinde yayınladığı yazıda, oyunun PS4 ve PS5 ne zaman çıkacağını açıkladı.

UNPACKING PLAYSTATION NE ZAMAN ÇIKACAK?

İnsanların hikâyelerine dokunduğunuz bulmaca oyunu Unpacking, 10 Mayıs 2022'de PS4 ve PS5 kullanıcılar için çıkış yapacak.

Geliştirici Dawson: çalar saat, pelüş ejderha oyuncak, renkli kalemler, tırmanma ayakkabıları, tebeşir çantası ve CRT monitörlü masaüstü bilgisayar da dahil olmak üzere oyunun en sevilen oyun içi öğelerinden bazılarının arkasındaki gerçek hayattaki hikayelerinden bahsetti.

UNPACKING OYUNU HAKKINDA

Unpacking, oyuncuların kutulardaki eşyaları yeni bir eve yerleştirdiği, o herkesin bildiği deneyimi sunan zen bir oyundur. Kısmen blok yerleştirme bulmacası, kısmen ev dekorasyonu içeriğiyle, kutularını açtığınız yeni hayata dair ipuçlarını toplarken tatmin edici bir yaşam alanı inşa edeceksiniz. Sekiz taşınma boyunca, hiç görmediğiniz bir karakter ve size anlatılmayan bir öyküyle yakın bir ilişki kurmayı deneyimleme şansına sahipsiniz.