FIFA'ya rakip olarak duyurulan ve online futbol oyunlarıyla ilgilenen Strikerz'ın geliştirip yayıncılığını yaptığı futbol oyunu UFL'in ne zaman çıkacağı, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, UFL ne zaman çıkacak? UFL çıkış tarihi!

Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilen futbol oyunu Ufl'in çıkış tarihi, futbol video oyunu hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, UFL ne zaman çıkacak? UFL çıkış tarihi! İşte detaylar…

UFL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Strikerz Inc tarafından geliştirilip yayınlanan oynaması ücretsiz futbol oyunu UFL, 2023 yılında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One için piyasaya sürülecek.

UFL PC'YE ÇIKACAK MI?

Unreal Engine 4 ile geliştirilen futbol oyunu UFL, PC'ye çıkmayacak, yalnızca PlayStation ve Xbox konsolları için çıkış yapacak.

UFL ÜCRETSİZ Mİ?

Strikerz ekibinin yaptığı açıklama ile UFL, oynaması tamamen ücretsiz olacak.

UFL, 65 binden fazla profesyonel futbolcu için dünya çapında bir temsilci organizasyonu olan FIFPro ve her oyuncu için güncel istatistikler sağlayacak bir spor performans analiz şirketi olan InStat ile ortaklık kurdu.

Beşiktaş, West Ham United, Sporting, Shaktar Donetsk, Borussia Mönchengladbach, Monaco, Celtic ve Rangers lisanslı kulüplerden bazıları olarak açıklandı. Oleksandr Zinchenko, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Robert Firmino ve Cristiano Ronaldo'yu içeren oyun fragmanı da yayınlanmıştı.