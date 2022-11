Ubisoft, Prince of Persia Remake'in ön siparişlerini iptal etti

Fransız video oyun şirketi Ubisoft'un piyasaya sürmeyi planladığı yeni aksiyon oyunu Prince of Persia: the Sand of Time Remake'in ön siparişlerini iptal ettiğini duyururken oyunun hala geliştirilme aşamasında olduğunu açıkladı.

Ubisoft'un internet sitesinden yapılan duyuruda Prince of Persia: the Sand of Time Remake hakkında yeni güncellemede bulundu. Oyunun çıkış tarihi henüz belirlenmemişken ön siparişleri iptal edildi.

PRINCE OF PERSIA REMAKE'İN ÖN SİPARİŞLERİ İPTAL EDİLDİ

Ubisoft, sevilen aksiyon macera oyunu Prince of Persia'nın yeniden yapımı için başladığı Prince of Persia: the Sand of Time Remake hakkında açıklamalarda bulundu. Remake'in iptal edilmediğini, Ubisoft Montreal'de hala geliştirme aşamasında olduğunu, başka bir Prince of Persia oyunun yeniden yapımının olmayacağı, çıkış tarihinin henüz belirli olmadığından dolayı ön siparişleri iade edildi ve ödemelerin iade yapılacağı açıklandı.

PRINCE OF PERSIA THE SAND OF TIME REMAKE

Oyun iptal edilmedi, Ubisoft Montreal'de geliştirilmeye devam ediyor

Başka bir Prince of Persia oyunun Remake'i yapılmıyor.

Çıkış tarihi henüz belli değil, hazır olduğunda açıklama yapılacak.

Oyunun çıkış tarihi net olmadığı için ön siparişler iptal edildi ve ödemeler iade edildi.

PRINCE OF PERSIA REMAKE KONUSU NE?

Antik Pers İmparatorluğu'nun çöllerinde tarih öncesi bir dilde kulaktan kulağa anlatılan bir efsane vardır. Namussuzluğun hüküm sürdüğü ve kanın gövdeyi götürdüğü bir zamanı anlatır. Sihirli bir hançerin karanlık güçlerinin cezbine kapılan genç bir Prens ölüm saçan bir şeytanı istemeden serbest bırakmıştır. Muhteşem bir krallık tehlike altındadır.

İlk olarak 2003 yılında yayınlanan Prince of Persia: The Sands of Time yenilikçi tasarımı, sürükleyici öyküsü ve büyüleyici karakterleriyle oyunseverlerin gönüllerinde taht kurmuştu.

Bu yeni maceranın tadını çıkarırken 1989'da yayınlanan orijinal oyun Prince of Persia'yı da aç ve dilediğin zaman ana menüden oyuna erişme şansına sahip ol.

PRINCE OF PERSIA THE SAND OF TIME REMAKE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Prince of Persia: the Sand of Time Remake'in ne zaman çıkacağına dair geliştirici ekip Ubisoft'tan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak, oyunun önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi bekleniyor.