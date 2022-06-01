Twitter kurallarını ihlal eden Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı - Haberler

Twitter kurallarını ihlal eden Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
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Eski Twitch yayıncısı Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı. 31 Mayıs tarihinde Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki videosunu Twitter hesabında paylaşan Jahrein'in Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı.
31 Mayıs'ta İstanbul Bebek semtinde videoya çekilen cinsel ilişki videosunu ve bunun gibi birkaç sokak ortası cinsel ilişki videolarını Twitter hesabında retweet yapan Jahrein'in Twitter hesabının bu nedenle askıya alındığı bildirildi.
Eski Twitch yayıncısı Jahrein'in canlı yayınları bırakıp bağımsız milletvekili olacağını açıklamasından birkaç ay sonra milletvekilliği adaylığını geri çeken Jahrein, Twitter'dan siyasi tweetler paylaşmaya devam etti. 31 Mayıs tarihinde ise Jahrein'in Twitter hesabının askıya alındı.
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İstanbul'un Bebek ilçesinde cinsel ilişkiye giren çifti kameraya alanların videosunu Twitter hesabında paylaşan Jahrein, o videoyla birlikte birkaç tane daha çıplaklık içeren tweet paylaşmasının ardından Twitter hesabı askıya alındı.
Twitter hesabının kapatılmasının ardından ise Instagram'dan açıklama yapan Jahrein, sempatizanlar tarafından hesabının kapatıldığını, artık daha çok Instagram'da takılacağını söyledi.