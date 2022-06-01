Twitter kurallarını ihlal eden Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı - Haberler

31 Mayıs'ta İstanbul Bebek semtinde videoya çekilen cinsel ilişki videosunu ve bunun gibi birkaç sokak ortası cinsel ilişki videolarını Twitter hesabında retweet yapan Jahrein'in Twitter hesabının bu nedenle askıya alındığı bildirildi.

JAHREIN'IN TWITTER HESABI ASKIYA ALINDI

Eski Twitch yayıncısı Jahrein'in canlı yayınları bırakıp bağımsız milletvekili olacağını açıklamasından birkaç ay sonra milletvekilliği adaylığını geri çeken Jahrein, Twitter'dan siyasi tweetler paylaşmaya devam etti. 31 Mayıs tarihinde ise Jahrein'in Twitter hesabının askıya alındı.

JAHREIN'IN TWITTER HESABI NEDEN ASKIYA ALINDI?

İstanbul'un Bebek ilçesinde cinsel ilişkiye giren çifti kameraya alanların videosunu Twitter hesabında paylaşan Jahrein, o videoyla birlikte birkaç tane daha çıplaklık içeren tweet paylaşmasının ardından Twitter hesabı askıya alındı.

"SEMPATİZANLAR TARAFINDAN HESABIM KAPATILDI"

Twitter hesabının kapatılmasının ardından ise Instagram'dan açıklama yapan Jahrein, sempatizanlar tarafından hesabının kapatıldığını, artık daha çok Instagram'da takılacağını söyledi.