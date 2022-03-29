Twitch yayıncısı Ukrayna için 400 bin dolar bağış topladı!
- Güncelleme:
Popüler canlı yayın platformu Twitch'te Asmongold kullanıcı adlı yayıncı Zack, canlı yayında yapılan tüm bağışları Ukrayna'da savaştan etkilenen insanlar için bağışlayacağını açıkladı. 10 saat süren canlı yayın sonrası yaklaşık 400 bin dolar bağış toplandı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Ukrayna'da savaştan etkilenen insanlara yardım etmek amacıyla popüler canlı yayın platformu Twitch'te bağış kampanyası düzenleyen yayıncı Asmongold, saatlerce canlı yayın yaparak Ukrayna için yüz binlerce dolar bağış topladı.
Yayıncı Asmongold, yaklaşık 11 saat süren canlı yayında toplamda 391 bin dolar bağış toplamayı başardı. İki saatte 100 bin dolar toplamayı başaran yayıncı altıncı saatte 200 bin dolara ulaştı. Yayının sonlarına doğru ise 391 bin dolar toplamayı başardı.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Twitch yayıncısı Asmongold, Twitch'in dünya çapındaki en büyük yayıncıları arasında yer almaktadır. Ukrayna için bağış kampanyası düzenlediği canlı yayında izleyicilerinden bağış toplarken diğer yandan ise son zamanların en popüler oyunları olan Elden Ring ve Lost Ark oynadı.
Asmongold, yayın sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 391,000 dolar toplandı, daha önce topladığımızdan daha fazla. Hepinize çok teşekkür ederim. Kesinlikle inanılmaz." sözlerine yer verdi.
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022