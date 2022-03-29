Twitch yayıncısı Ukrayna için 400 bin dolar bağış topladı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Ukrayna'da savaştan etkilenen insanlara yardım etmek amacıyla popüler canlı yayın platformu Twitch'te bağış kampanyası düzenleyen yayıncı Asmongold, saatlerce canlı yayın yaparak Ukrayna için yüz binlerce dolar bağış topladı.

CANLI YAYINDA 391 BİN DOLAR BAĞIŞ TOPLADI

Yayıncı Asmongold, yaklaşık 11 saat süren canlı yayında toplamda 391 bin dolar bağış toplamayı başardı. İki saatte 100 bin dolar toplamayı başaran yayıncı altıncı saatte 200 bin dolara ulaştı. Yayının sonlarına doğru ise 391 bin dolar toplamayı başardı.

UKRAYNA İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLEDİ

Twitch yayıncısı Asmongold, Twitch'in dünya çapındaki en büyük yayıncıları arasında yer almaktadır. Ukrayna için bağış kampanyası düzenlediği canlı yayında izleyicilerinden bağış toplarken diğer yandan ise son zamanların en popüler oyunları olan Elden Ring ve Lost Ark oynadı.

"DAHA ÖNCE TOPLADIĞIMIZDAN DAHA FAZLA"

Asmongold, yayın sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 391,000 dolar toplandı, daha önce topladığımızdan daha fazla. Hepinize çok teşekkür ederim. Kesinlikle inanılmaz." sözlerine yer verdi.