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Eşi tarafından müstehcen yayın yapmak için zorlanan yayıncı Amouranth, gelen tehditlerle gözyaşlarına boğuldu

Gamegar Haberleri

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te müstehcen yayınlarıyla platformun en tanılan yayıncılarından biri olan Amouranth kullanıcı adlı Kaitlyn Siragusa, evli olduğunu ve eşi tarafından zorla müstehcen yayınlar yapmakla tehdit edildiğini açıkladı. Canlı yayında gelen tehdit mesajlarını okuyan yayıncı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Twitch'in en ünlü isimleri arasında yer alan Amouranth, en son yaptığı canlı yayında eşi tarafından telefonda tehdit edildiği konuşmalar canlı yayın kamerasına yansıdı.

Twitch'te ASMR ve hot tube yayınlarıyla ünlenen yayıncı Amouranth, müstehcen yayınlar yapmaya kocasının zorladığını ve bu konuda tehdide uğradığını söyledi. Mesajlara cevap vermeyen yayıncı, kocasından gelen tehdit mesajlarını da ifşa etti.

Twitch yayıncısı Amouranth, zorla yayın yapmakla tehdit edildi

Twitch yayınında evli olduğunu duyuran Amouranth, kocası tarafından telefonda tehdit edildi. Kocası, Amouranth'ın köpeklerini öldürmekle ve tüm parasını almakla tehdit ederken onu müstehcen yayınlar yapmaya da zorladığı konuşmaları canlı yayına yansıdı.

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Twitch yayıncısı Amouranth, zorla yayın yapmakla tehdit edildi

Kocası ile telefondaki mesajlaşmalarını gösteren Amouranth, kocasının hakaret dolu mesajlarına cevap vermediği zaman tehdit olarak yayıncının sosyal medya hesaplarını silmekle ve banka hesabındaki yüz binlerce doları Palomacy Güvercin ve Güvercin Evlat Edinme kurumuna bağışlayacağını söyleyen mesajları gösterdi.

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Müstehcen yayınlar yapmaya zorlandı! Yayıncı Amouranth, canlı yayında tehdit edildi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Amouranth Gamegar Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

Nurullah Ak:

Tövbe tövbe estafurullah tek kurtuluş İslamdır.

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FLYREAD :

YAWKADIN ZATEN GÖSTERMEDİĞİ YER KALMADI BURDA BİRAZ İNSANLARIN DUYGULARIYLA OYNAMIŞ NUMARA YANİ :D

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haksız mıyım:

ablanın ağladığı görüntü yeterince müstehcen zaten

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