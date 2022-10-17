Eşi tarafından müstehcen yayın yapmak için zorlanan yayıncı Amouranth, gelen tehditlerle gözyaşlarına boğuldu

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te müstehcen yayınlarıyla platformun en tanılan yayıncılarından biri olan Amouranth kullanıcı adlı Kaitlyn Siragusa, evli olduğunu ve eşi tarafından zorla müstehcen yayınlar yapmakla tehdit edildiğini açıkladı. Canlı yayında gelen tehdit mesajlarını okuyan yayıncı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Twitch'in en ünlü isimleri arasında yer alan Amouranth, en son yaptığı canlı yayında eşi tarafından telefonda tehdit edildiği konuşmalar canlı yayın kamerasına yansıdı.

MÜSTEHCEN YAYINLAR YAPMAYA ZORLANDI

Twitch'te ASMR ve hot tube yayınlarıyla ünlenen yayıncı Amouranth, müstehcen yayınlar yapmaya kocasının zorladığını ve bu konuda tehdide uğradığını söyledi. Mesajlara cevap vermeyen yayıncı, kocasından gelen tehdit mesajlarını da ifşa etti.

KOCASI CANLI YAYINDA TEHDİT ETTİ

Twitch yayınında evli olduğunu duyuran Amouranth, kocası tarafından telefonda tehdit edildi. Kocası, Amouranth'ın köpeklerini öldürmekle ve tüm parasını almakla tehdit ederken onu müstehcen yayınlar yapmaya da zorladığı konuşmaları canlı yayına yansıdı.

YÜZ BİNLERCE DOLARI ÇÖPE ATTI

Kocası ile telefondaki mesajlaşmalarını gösteren Amouranth, kocasının hakaret dolu mesajlarına cevap vermediği zaman tehdit olarak yayıncının sosyal medya hesaplarını silmekle ve banka hesabındaki yüz binlerce doları Palomacy Güvercin ve Güvercin Evlat Edinme kurumuna bağışlayacağını söyleyen mesajları gösterdi.

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