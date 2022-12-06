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Twitch yayıncısı Amounrath'a 70 bin dolar değerinde hediye gönderildi

Gamegar Haberleri

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te hot tube ve ASMR yayınları yapan Amouranth kullanıcı adlı Kaitlyn Siragusa, anonim bir izleyicisinden 70 bin dolar nakit para, iPhone 14 Pro ve elektroşok cihazı hediye aldı.

Twitch'in en popüler yayıncıları arasında yer alan Amouranth'ın anonim bir takipçisinden aldığı hediyeyi canlı yayında açtı. Hediye paketinin içerisinden 70 bin dolar nakit para, iPhone 14 Pro ve elektroşok aleti çıkmasının ardından şaşkınlığını gizleyemedi.

AMOURANTH'A 70 BİN DOLARLIK HEDİYE

Amouranth'ın 5 Aralık Pazartesi günkü canlı yayınında gelen 70 bin dolar nakit para, iPhone 14 Pro ve kendini savunması içi elektroşok aleti gönderen anonim bir takipçisi, hediyelerinin arasında bir de not bıraktı. Takipçinin notunda "Herhangi bir finansal kurcalamanın kararınızı engelleyemeyeceğinden emin olmak için birkaç temel savunma malzemesi ve biraz nakit sağladım…" ifadeleri yer aldı.

Twitch yayıncısı Amounrath'a 70 bin dolar değerinde hediye gönderildi

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Kutudan çıkan para destelerinin yanı sıra son model bir iPhone ve kendini koruması için elektroşok aleti gönderdi. Kutuyu açarken ilk başta bir YouTuber tarafından şaka yapıldığını sanan Amouranth, hediyelerin gerçek olduğunu anlayınca şaşkınlığını gizleyemedi.

Twitch yayıncısı Amounrath'a 70 bin dolar değerinde hediye gönderildi

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Amouranth Gamegar Haberler

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