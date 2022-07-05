Twitch'te Escape from Tarkov ve Fall Guys yükselişe geçti

Twitch'te birçok popüler oyun son bir haftada düşüşe geçerken sadece iki oyun yükselişe geçti. İlk 10'da yer alan Escape from Tarkov ve Fall Guys, LoL, Valorant, Fortnite gibi oyunları geride bırakarak yükselişe geçti.

ESCAPE FROM TARKOV VE FALL GUYS YÜKSELİŞE GEÇTİ

TwitchTracker'ın paylaştığı istatistiklere göre çok oyunculu aksiyon oyunu Escape from Tarkov, son bir haftada yüzde 388 büyüyerek 90.5 bin izleyiciye ulaştı. Diğer yandan ise Epic Games'te ve konsollarda ücretsiz olan Fall Guys yüzde 28.1 oranla büyüme gösterdi ve 87.7 bin izleyiciye yükseldi.

SADECE SOHBET KATEGORİSİ İLK SIRADA

Twitch'te izlenen en çok 10 oyun arasında yükselişe geçen iki oyun Escape from Tarkov ve Fall Guys oldu. Listede yüzde 2.9 düşüş yaşayan Sadece Sohbet kategorisi 353 bin izleyiciyle hala ilk sırada yer alırken League of Legends, GTA V ve Valorant sırayla 155 bin, 139 bin ve 135 bin izleyiciyle kafa kafaya gidiyor.

EPIC GAMES'TEN FALL GUYS HAMLESİ

Fall Guys'ın geliştirici MediaTonic'in Epic Games tarafından satın alınıp daha sonra Steam mağazasından kaldırıp Epic Games mağazasına gelmesiyle beraber Epic Games ve tüm konsollarda ücretsiz oldu. Epic Games'in bu hamlesiyle beraber de Fall Guys, hareketlenerek yüzde 28.1 büyüdü.

VALORANT VE CS: GO ÇÖKÜŞTE

Valorant son bir haftada Twitch'te yüzde 14.9 düşüş yaşarken 135 binlere kadar geriledi. Valorant'ın alternatifi CS: GO ise yüzde 13.6 oranla düşüş yaşadı ve 56.4 bin izleyiciyle dokuzuncu sıralara kadar geriledi.