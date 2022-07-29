Twitch'te Asyalılarla dalga geçtiği iddia edilen Yunan yayıncı kalıcı olarak yasaklandı
Popüler canlı yayın platformu Twitch'te Greekgodx kullanıcı adıyla bilinen Dimitri Raymondo Antonatos, sokakta gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Asyalıların diliyle dalga geçtiği iddia edilmesi üzerine Twitch'ten ırkçı söylemler nedeniyle yasaklandı.
Yunan yayıncının canlı yayındayken Twitch'ten kalıcı olarak yasaklandığı bildirildi. Yayıncının yasaklanmasının sebebi olarak ise ırkçı söylemler olduğu iddia edildi.
Greekgodx kullanıcı adıyla bilinen Dimitri Raymondo Antonatos, iddialara göre sokakta canlı yayın yaparken yanından geçtiği Asyalı ailenin dili ile dalga geçtiği ve bu nedenle Twitch'ten ırkçı söylem iddiaları üzerine platformdan kalıcı olarak yasaklandı.
Canlı yayında gerçekleşen olayın ardından izleyiciler tarafından klip alınan sahne, sosyal medyada viral olmasının ardından Twitch olaya el attı ve Yunan asıllı yayıncıyı kalıcı olarak yasaklandı.
Twitch'ten ırkçı söylemler nedeniyle yasaklandığı iddia edilen yayıncı Dimitri, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Yanından geçenlerin Asyalı bir aile olmadığını belirten Dimitri, "Yunanca geyik yapan bir aileydi. Asyalı olduklarını varsaymak da başlı başına çok yanlış. Ailem Asyalı, beni yetiştiren insanlara neden ırkçı olayım ki?" sözlerine yer verdi.
Açıklamasının devamında, "Rastgele sesler çıkarıyorum ve insanlar ırkçı olduğumu varsayıyorlar." ifadelerine yer veren Dimitri, "Bu dünyanın nesi var." şeklinde kendisine ırkçı diyenlere karşı sitemde bulundu.