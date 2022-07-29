Twitch'te Asyalılarla dalga geçtiği iddia edilen Yunan yayıncı kalıcı olarak yasaklandı

Yunan yayıncının canlı yayındayken Twitch'ten kalıcı olarak yasaklandığı bildirildi. Yayıncının yasaklanmasının sebebi olarak ise ırkçı söylemler olduğu iddia edildi.

CANLI YAYINDA IRKÇI SÖYLEMLERDE BULUNDU

Greekgodx kullanıcı adıyla bilinen Dimitri Raymondo Antonatos, iddialara göre sokakta canlı yayın yaparken yanından geçtiği Asyalı ailenin dili ile dalga geçtiği ve bu nedenle Twitch'ten ırkçı söylem iddiaları üzerine platformdan kalıcı olarak yasaklandı.

TWITCH'TEN KALICI OLARAK YASAKLANDI

Canlı yayında gerçekleşen olayın ardından izleyiciler tarafından klip alınan sahne, sosyal medyada viral olmasının ardından Twitch olaya el attı ve Yunan asıllı yayıncıyı kalıcı olarak yasaklandı.

"AİLE ASYALI DEĞİLDİ"

Twitch'ten ırkçı söylemler nedeniyle yasaklandığı iddia edilen yayıncı Dimitri, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Yanından geçenlerin Asyalı bir aile olmadığını belirten Dimitri, "Yunanca geyik yapan bir aileydi. Asyalı olduklarını varsaymak da başlı başına çok yanlış. Ailem Asyalı, beni yetiştiren insanlara neden ırkçı olayım ki?" sözlerine yer verdi.

"RASTGELE SESLER ÇIKARIYORUM"

Açıklamasının devamında, "Rastgele sesler çıkarıyorum ve insanlar ırkçı olduğumu varsayıyorlar." ifadelerine yer veren Dimitri, "Bu dünyanın nesi var." şeklinde kendisine ırkçı diyenlere karşı sitemde bulundu.