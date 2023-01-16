Tom Clancy's The Division 2 sistem gereksinimleri neler? Tom Clancy's The Division 2 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Ubisoft tarafından geliştirilip ve yayınlanan çok oyunculu aksiyon macera oyunu Tom Clancy's The Division 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Tom Clancy's The Division 2 sistem gereksinimleri neler? Tom Clancy's The Division 2 kaç GB? Detayları haberimizde…
Salgının kaosa sürüklediği Washington DC'de elit ajanlardan oluşan ekibinle düzeni tekrar sağlayarak şehri çöküşten kurtaracağınız Tom Clancy's The Division 2 sistem gereksinimleri neler? Tom Clancy's The Division 2 kaç GB? İşte detaylar…
Tom Clancy's The Division 2'yi minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5-2500K veya AMD FX 6350 işlemciye, minimum 8 GB RAM ve AMD R9 280X veya NVIDIA GeForce GTX 780 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : AMD FX 6350 veya Intel Core i5-2500K
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD R9 280X veya NVIDIA GeForce GTX 780
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 77 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : AMD Ryzen 5 1500x veya Intel Core i7-4790
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD RX 480 veya NVIDIA GeForce GTX 970
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 77 GB kullanılabilir alan
Tom Clancy's The Division 2'yi oynayabilmek için 77 GB boş depolama alanı gerekmektedir.