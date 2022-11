Polonyalı video oyun şirketi CD Projekt Red'in The Witcher 3 sahiplerine ücretsiz olarak güncelleme getireceği The Witcher 3 için yeni nesil sürüm çıkış tarihini vermesinin ardından yeni nesil sürümünün ne zaman çıkacağı araştırılıyor. Peki, The Witcher 3 yeni nesil ne zaman çıkacak? The Witcher 3 Next Gen çıkış tarihi ne zaman? Detayları haberimizde…

Uzun bir ekleyişin ardından The Witcher 3 : Wild Hunt sahiplerinin ücretsiz yeni nesil sürüm güncellemesi alacağı tarih verildi. Yeni nesil konsollar ve modern PC donanımının gücü göz önünde bulundurularak geliştirilen The Witcher 3 yeni nesil ne zaman çıkacak? The Witcher 3 Next-Gen çıkış tarihi ne zaman? İşte detaylar…

THE WITCHER 3 YENİ NESİL NE ZAMAN ÇIKACAK?

CD Projekt Red'in yaptığı duyuru ile The Witcher 3: Wild Hunt ücretsiz yeni nesil sürümü 14 Aralık 2022 tarihinde tüm The Witcher 3 sahipleriyle buluşacak.

Yeni nesil konsolların ve modern PC donanımının gücü göz önünde bulundurularak geliştirilen yaklaşan güncelleme, ışın izleme desteği, konsollarda daha hızlı yükleme süreleri, deneyime entegre edilmiş çeşitli modlar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere düzinelerce görsel, performans ve teknik iyileştirme içerecek! Bunun üzerine, Geralt için yeni silahlar ve zırhlar ve belirli karakterler için alternatif görünümler gibi Netflix'in The Witcher serisinden esinlenen bir dizi DLC ekliyoruz.

Yeni nesil güncelleme, oyunun herhangi bir sürümüne zaten sahip olan herkes için ücretsizdir. Henüz oyuna sahip olmayanlar için, tüm geliştirmeleri, ücretsiz DLC'leri ve hikaye genişletmelerini içeren özel bir yeni nesil sürüm olan The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition: Hearts of Stone & Blood and Wine, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'de dijital olarak satın alınabilecek ve daha sonraki bir tarihte fiziksel olarak piyasaya sürülecek.

Yeni nesil sürüme ek olarak, The Witcher 3: Wild Hunt'ın PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch sürümleri, Netflix Witcher temalı DLC'lerin yanı sıra çok sayıda ekleme ve iyileştirme içeren bir güncelleme de alacak. Çıkış tarihi de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı yakında açıklanacaktır.