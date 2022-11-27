The Witcher 3 Yeni Nesil Güncellemesine Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

The Witcher 3 yeni nesil güncellemesi platformlar arası çapraz kayıt özelliğini destekliyor. Ancak başarımlarınız platforma özel kalacak.

CD Projekt RED'in başyapıtlarından biri olan ve 2015'in Yılın Oyunu ödülünü kazanan The Witcher 3: Wild Hunt, yeni nesil güncellemesi almaya hazırlanıyor. Oyuna gelen pek çok yeni özelliğin arasında DLSS ve ray tracing gibi yeni nesil grafik özellikleri, yeni kamera seçenekleri ve yüksek grafik ayarları bulunuyor.

Oyun aynı zamanda üç boyutlu yeni ses dizaynı ve DualSense kolu için haptkc geri bildirim özelliğini kullanan yeni özellikler de barındıracak. Kısacası bu güncelleme sadece yeni grafik ayarları ve güzel bir görünümden ibaret değil.

The Witcher 3 Yeni Nesil Sürümü ile Gelen Yenilikler Açıklandı

Bu yeniliklerinin yanı sıra oyunun farklı platformlarda deneyimlemesini kolaylaştıran çapraz kayıt sistemi de yeni nesil güncellemesi ile The Witcher 3: Wild Hunt için gelecek.

Çapraz kayıt sistemi, ya da İngilizce ismiyle cross-save, oynadığınız oyunun farklı bir platforma geçtiğinizde kayıt dosyalarının ve bilgilerinizin de aktarılmasını sağlayan bir özellik olarak öne çıkıyor. Örneğin Steam'den PlayStation ya da Xbox'a, veya tam tersi bir değişiklik yaparsanız, oyun her iki platformda da en son kayıt aldığı yerden devam edecek.

Bu özelliğin gelmesi ile oyuncuların aklına takılan soru ise oyunun başarımlarının bu özellikle kayıt edilip edilmemesi ile ilgili oldu. The Witcher 3 gibi karakterlerle ve görevlerle olan etkileşiminizin size farklı şekillerde yansıması oyunun başarımlarını ve sırlarını ilgi çekici kılıyor, ancak bu da zaman tüketici olabiliyor.

Oyuncular haliyle üzerinde saatler harcadıkları bu başarımların platform değişseler dahi yerinde durması gerektiğini düşünüyor. Ancak CDPR topluluk yöneticisi Marcin Momot attığı tweet'te başarımların platforma özel olduğunu, yani çapraz kayıt ile platformlar arası geçirilen kayıt dosyaları arasında yer almadıklarını belirtti.

Bu da demek oluyor ki The Witcher 3 yeni nesil güncellemesini ilk oynadığınızdan farklı bir platformda deneyecekseniz başarımlarınız yeni platformda sıfırlanmış olacak. Oyunları %100'lemeyi seven başarım avcıları için üzücü bir haber olsa da oyuna gelen yeni özelliklere genel olarak bakıldığında bu sıkıntı oyunu derinden etkileyecek bir problem gibi durmuyor.

The Witcher 3 yeni nesil güncellemesi 14 Aralık 2022'de GOTY, Complete ve Vanilla gibi sürümlerinin tamamına ücretsiz olarak gelecek. Güncelleme PlayStation 5, Xbox Series X|S vs PC için oynanabilir olacak.