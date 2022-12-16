The Witcher 3 Next Gen sistem gereksinimleri neler? The Witcher 3 Next Gen kaç GB?
Gamegar Haberleri
CD Projekt Red'in geliştirip yayıncılığını üstlendiği açık dünya rol yapma oyunu The Witcher 3 Next Gen güncellemesinin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, The Witcher 3 Next Gen sistem gereksinimleri neler? The Witcher 3 Next Gen kaç GB? The Witcher 3 Next Gen RTX sistem gereksinimleri neler? The Witcher 3 Next Gen 4K sistem gereksinimleri neler? Detayları haberimizde…
Kiralık canavar avcısı Geralt of Rivia rolüne bürünerek, savaştan harap olmuş ve dört yanı canavarlarla kaplı bir kıtada kehanetin çocuğu Ciri'yi bulmaya çalıştığınız The Witcher 3 Next Gen güncellemesinin sistem gereksinimleri neler? The Witcher 3 Next Gen kaç GB? The Witcher 3 Next Gen RTX sistem gereksinimleri neler? The Witcher 3 Next Gen 4K sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…
The Witcher 3 Next Gen'i en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-2500K veya AMD Phenom II X4 940, minimum 6 GB RAM veya NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerekmektedir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i5-2500K veyaAMD Phenom II X4 940
- Bellek : 6 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660veyaAMD Radeon HD 7870
- Depolama : 58 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi :Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7-3770 veyaAMD AMD FX-8350
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 770veyaAMD Radeon R9 290
- Depolama : 58 GB kullanılabilir alan
The Witcher 3 Next Gen'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 58 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
- Çözünürlük : 1080p (RTX KAPALI)
- İşletim Sistemi : Windows 10 veya 11
- İşlemci : Intel Core i5-7400 veya Ryzen 5 1600
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970 veya Radeon RX 480
- Bellek : 8 GB
- Depolama : 58 GB
- Çözünürlük : 1440p (DLSS veya FSR)
- İşletim Sistemi : Windows 10 veya 11
- İşlemci : Intel Core i7-8700K veya Ryzen 5 3600
- Ekran Kartı : NVIDIA RTX 3070 veya Radeon RX 6700 XT
- Bellek : 16 GB
- Depolama : 58 GB
- Çözünürlük : 4K (RTX AÇIK)
- İşletim Sistemi : Windows 10 veya 11
- İşlemci : Intel Core i7-9700K veya Ryzen 7 3700X
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3080 veya Radeon RX 6800 XT
- Bellek : 16 GB
- Depolama : 58 GB
Çözünürlük : Oyuncularda RTX 4080/4090 veya AMD 7900XT/XTX yoksa 1440p önerilir.
- Işın İzleme Global Aydınlatma: Açık
- Işın İzlemeli Yansıma: Kapalı
- Işın İzlemeli Gölgeler: Kapalı
- Işın İzlemeli Ortam Kapatma: Kapalı
- Kenar yumuşatma: DLSS (Dengeli) veya FSR 2.0 (Yamanın düzeltmesini bekleyin)
- Keskinleştirme: Kapalı
- Hareket Bulanıklığı: Açık veya gerektiği gibi
- Bulanıklaştırma: Açık veya gerektiği gibi
- Bloom:Açık veya gerektiği gibi
- Alan Derinliği: Açık
- Kromatik Sapma: Kapalı veya gerektiği gibi
- Eskitme:Kapalı veya gerektiği gibi
- Işık Şaftları: Açık
- Kamera Merceği Efektleri: Açık veya gerektiği gibi
- NVIDIA Hairworks: Kapalı
- Arka Plan Karakter Sayısı: Ultra
- Gölge Kalitesi: Yüksek
- Arazi Kalitesi: Ultra
- u Kalitesi: Yüksek
- Yeşillik Görünürlük Aralığı: Yüksek
- Çim Yoğunluğu: Yüksek
- Doku Kalitesi: Ultra+
- Ayrıntı Düzeyi: Ultra