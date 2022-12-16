The Witcher 3 Next Gen sistem gereksinimleri neler? The Witcher 3 Next Gen kaç GB?

Kiralık canavar avcısı Geralt of Rivia rolüne bürünerek, savaştan harap olmuş ve dört yanı canavarlarla kaplı bir kıtada kehanetin çocuğu Ciri'yi bulmaya çalıştığınız The Witcher 3 Next Gen güncellemesinin sistem gereksinimleri neler? The Witcher 3 Next Gen kaç GB? The Witcher 3 Next Gen RTX sistem gereksinimleri neler? The Witcher 3 Next Gen 4K sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…

THE WITCHER 3 NEXT GEN SİSTEM GERKESİNİMLERİ NELER?

The Witcher 3 Next Gen'i en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-2500K veya AMD Phenom II X4 940, minimum 6 GB RAM veya NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerekmektedir.

THE WITCHER 3 NEXT GEN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i5-2500K veyaAMD Phenom II X4 940

: Intel Core i5-2500K veyaAMD Phenom II X4 940 Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660veyaAMD Radeon HD 7870

: NVIDIA GeForce GTX 660veyaAMD Radeon HD 7870 Depolama : 58 GB kullanılabilir alan

THE WITCHER 3 NEXT GEN ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi :Windows 10

:Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-3770 veyaAMD AMD FX-8350

: Intel Core i7-3770 veyaAMD AMD FX-8350 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 770veyaAMD Radeon R9 290

: NVIDIA GeForce GTX 770veyaAMD Radeon R9 290 Depolama : 58 GB kullanılabilir alan

THE WITCHER 3 NEXT GEN KAÇ GB?

The Witcher 3 Next Gen'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 58 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

THE WITCHER 3 NEXT GEN YÜKSEK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Çözünürlük : 1080p (RTX KAPALI)

: 1080p (RTX KAPALI) İşletim Sistemi : Windows 10 veya 11

: Windows 10 veya 11 İşlemci : Intel Core i5-7400 veya Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-7400 veya Ryzen 5 1600 Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970 veya Radeon RX 480

: NVIDIA GTX 970 veya Radeon RX 480 Bellek : 8 GB

: 8 GB Depolama : 58 GB

THE WITCHER 3 NEXT GEN ULTRA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Çözünürlük : 1440p (DLSS veya FSR)

: 1440p (DLSS veya FSR) İşletim Sistemi : Windows 10 veya 11

: Windows 10 veya 11 İşlemci : Intel Core i7-8700K veya Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-8700K veya Ryzen 5 3600 Ekran Kartı : NVIDIA RTX 3070 veya Radeon RX 6700 XT

: NVIDIA RTX 3070 veya Radeon RX 6700 XT Bellek : 16 GB

: 16 GB Depolama : 58 GB

THE WITCHER 3 NEXT GEN ULTRA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Çözünürlük : 4K (RTX AÇIK)

: 4K (RTX AÇIK) İşletim Sistemi : Windows 10 veya 11

: Windows 10 veya 11 İşlemci : Intel Core i7-9700K veya Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-9700K veya Ryzen 7 3700X Ekran Kartı : NVIDIA RTX 3080 veya Radeon RX 6800 XT

Kartı NVIDIA RTX 3080 veya Radeon RX 6800 XT Bellek : 16 GB

: 16 GB Depolama : 58 GB

THE WITCHER 3 NEXT GEN ULTRA GRAFİK AYARLARI

Çözünürlük : Oyuncularda RTX 4080/4090 veya AMD 7900XT/XTX yoksa 1440p önerilir.

Işın İzleme Global Aydınlatma: Açık

Işın İzlemeli Yansıma: Kapalı

Işın İzlemeli Gölgeler: Kapalı

Işın İzlemeli Ortam Kapatma: Kapalı

Kenar yumuşatma: DLSS (Dengeli) veya FSR 2.0 (Yamanın düzeltmesini bekleyin)

Keskinleştirme: Kapalı

Hareket Bulanıklığı: Açık veya gerektiği gibi

Bulanıklaştırma: Açık veya gerektiği gibi

Bloom: Açık veya gerektiği gibi

Alan Derinliği: Açık

Kromatik Sapma: Kapalı veya gerektiği gibi

Eskitme: Kapalı veya gerektiği gibi

Işık Şaftları: Açık

Kamera Merceği Efektleri: Açık veya gerektiği gibi

NVIDIA Hairworks: Kapalı

Arka Plan Karakter Sayısı: Ultra

Gölge Kalitesi: Yüksek

Arazi Kalitesi: Ultra

u Kalitesi: Yüksek

Yeşillik Görünürlük Aralığı: Yüksek

Çim Yoğunluğu: Yüksek

Doku Kalitesi: Ultra+

Ayrıntı Düzeyi: Ultra



