The Witcher 3 kaç saat sürüyor? The Witcher 3 Next Gen kaç saat sürüyor?

CD Projekt Red'in geliştirip yayıncılığını yaptığı The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition'ın ortalama oynama süresi ve tüm görevler dahil oynama süresi açıklandı. Peki, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition kaç saat sürüyor? The Witcher 3 Next Gen kaç saat sürüyor? Detayları haberimizde…

THE WITCHER 3 KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition'ın ortalama olarak 55 saat sürerken oyunun tamamını bitirmek ise 190 saati aştığı bilinmektedir. Eğer bir speedrun oyuncusu değilseniz The Witcher 3'ün oynama süresi aşağıdadır: