The Witcher 1 Remake resmen duyuruldu! Unreal Engine 5 ile geliştirilecek

Polonya merkezli video oyun geliştiricisi CD Projekt Red'in sevilen açık dünya aksiyon oyun serisi The Witcher'ın ilk oyunu için remake çalışmalarının başladığı resmen duyuruldu. Geçtiğimiz haftalarda geliştirici ekip birçok yeni oyun duyurusu yaparken 26 Ekim'de ise The Witcher 1 Remake'in Unreal Engine 5 ile geliştirildiğini açıkladı.

Lansmanından tam 15 yıl sonra remake çalışması duyurulan The Witcher 1, 26 Ekim 2007 yılında PC için piyasaya sürülmüştü. Dönemin grafikleri nedeniyle Steam kütüphanesinde ağlar ve toz altında kalan The Witcher 1 için remake çalışması başladı.

THE WITCHER 1 REMAKE DUYURULDU

The Witcher'ın internet sitesinde yayınlanan duyuru ile The Witcher 1'in lansmanından 15 yıl sonra remake çalışması geliştirildiği duyuruldu. The Witcher 1 Remake, Unreal Engine 5 ile sıfırdan yeniden geliştirilecek. Oyunun şu anda Polonya stüdyosu Fool's Theory'de geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu bildirildi.

UNREAL ENGINE 5 İLE GELİŞTİRİLECEK

Epic Games'in Nisan 2022'de piyasaya sürdüğü yeni nesil oyun motoru Unreal Engine 5 ile geliştirildiği duyurulan The Witcher 1 Remake, Ekim ayının başında "Canis Majoris" kod adıyla duyurulan projedir.

Unreal Engine 5

KOD ADI: CANIS MAJORIS

The Witcher evreninde geçecek hikaye odaklı, tek oyunculu açık dünya rol yapma oyunu Project Canis Majoris veya duyurulan adı ile The Witcher 1 Remake, eski The Witcher çalışanları tarafından yönetilen bir üçüncü taraf stüdyo Fool's Theory tarafından geliştirilecek.

"THE WITCHER, CD PROJEKT RED İÇİN HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YER"

Geliştiricilerin internet sitesinden yaptıkları açıklamada, ""The Witcher bizim için, CD PROJEKT RED için her şeyin başladığı yer. Şimdiye kadar yaptığımız ilk maçtı ve o zamanlar bizim için büyük bir andı. Bu yere geri dönmek ve oyunu yeni nesil oyuncuların deneyimlemesi için yeniden yapmak, daha büyük olmasa da aynı derecede büyük hissettiriyor, "sözlerine yer veren CD PROJEKT RED Stüdyo Başkanı Adam Badowski, "Projede Fool's Theory ile işbirliği yapmak, daha önce The Witcher oyunlarında yer alan bazı insanlar kadar heyecan verici. Kaynak materyali iyi biliyorlar, oyuncuların yeniden yapımın gerçekleşmesini ne kadar dört gözle beklediklerini biliyorlar ve inanılmaz ve iddialı oyunların nasıl yapılacağını biliyorlar. Ve oyun hakkında ve oyundan daha fazla şey paylaşmaya hazır olmamız biraz zaman alacak olsa da, beklemeye değer olacağını biliyorum." dedi.

THE WITCHER 1 REMAKE NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Witcher 1 Remake'in geliştirilmede ilk aşamalara olduğunu bildiren CD Projekt Red, The Witcher 1 Remake'in ne zaman çıkacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Ancak, oyunun önümüzdeki 2 sene içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.