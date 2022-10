The Sims 5 Oynanış Testleri Başlıyor

Project Rene adıyla da bilinen The Sims 5 oynanış testleri 25 Ekim tarihi itibarıyla başlayacak. Oyunun alfa-öncesi sürümü için test davetiyeleri gönderildi.

Electronic Arts'ın geçtiğimiz günlerde Project Rene adıyla kısaca tanıttığı The Sims 5 için test davetiyeleri gönderildi. "Yeni nesil The Sims deneyimi" olarak tanıtılan oyunun testleri 25 Ekim itibarıyla başlayacak. Oyunu test etmesi istenen kişilere gönderilen e-posta başlıkları sızdırıldı.

"Test sürecine katılın. Maxis ekibi The Sims'i yeni bir noktaya götürmek için çalışmalara devam ediyor. Project Rene'in alfa-öncesi sürümünü test etmeye davet edildiniz. Bu süreci sizin fevkalade bir deneyim haline getirmek istiyoruz. Project Rene hakkında geri bildirimlerinizi duymayı iple çekiyoruz."

E-postada yer alan bilgilere göre oynanış testinin odaklanacağı nokta ise Workshop sistemi olacak. Objelerin yerleştirildiği ve dairelerin tasarlandığı atölye sistemi alfa-sürümü öncesinde test edilecek.

Project Rene ilk olarak geçtiğimiz günlerde yayımlanan The Sims Summit Stream etkinliğinde gözler önüne serildi. Geliştirme aşamasının henüz başında olan yapımdan birkaç saniyelik videolar yayımlandı. Yeni The Sims oyununun adı ise Project Rene olmayacak. The Sims ekibinin başındaki isimler neden Rene ismini tercih ettiklerini açıkladı.

Rene ismi Türkçede yenilenme ve yeniden doğuş anlamına gelen renewal ve rebirth kelimeleri ile fonetik bir benzerlik taşıyor. Bu da hayat simülasyonu serisinin yeni halkasının oldukça yenilikçi bir anlayış benimseyeceğini işaret ediyor.

Oyuna dair yayımlanan videolar da tester oyuncuların odaklanacağı daire tasarım editörünü gözler önüne serdi. Yayımlanan videoda en çok dikkat çekilen nokta oyuncuların beraber apartman tasarlayabilmeleri oldu. Bir ev içindeki dekorasyonlar oyuncular tarafından eş zamanlı olarak düzenlenebiliyor.

Dileyen oyuncular kendi tasarımlarını isimlendirerek diğer oyuncular ile paylaşabiliyor. Bu da The Sims 4'teki daire tasarım ve dekorasyon furyasının çok daha sağlam bir zemine oturmasını sağlayacak. Geliştirici ekip The Sims oynanış formüllerinde dekorasyon editörüne önem verecek gibi görünüyor.

Yayımlanan canlı yayın videosunun tekrarını yukarıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz. Otuz bir dakikalık canlı yayında Project Rene adıyla da bilinen The Sims 5 oynanış görüntüleri yer alıyor. 28.dakikada başlayan kısımda Workshop modunda ayarlamar yapıldığını görmek mümkün.

The Sims 5 çıkış tarihi konusunda tahmin yürütmek için henüz çok erken olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun geliştirme sürecinin başlarında olduğununun altını çizelim. Diğer yandan serinin bir önceki halkası The Sims 4'ün ise tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatmakta fayda var. Oyunun ek paketlerinin bulunmadığı temel sürümü tüm platformlarda oynaması ücretsiz hale geldi.