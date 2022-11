The Sims 5'in oynanış testinden detaylı ekran görüntüleri paylaşıldı

Electronic Arts'ın sevilen yaşam simülasyonu The Sims'in yeni oyununun Project Rene kod adıyla geliştirildiği geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Serinin bir sonraki oyunu olacak The Sims 5'in oynanış testine katılan kullanıcılar oyundan ekran görüntüleri paylaşarak The Sims 5 hakkında daha fazla fikir sahip olmamızı sağladılar.