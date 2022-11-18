The Sims 5'in oynanış testinden detaylı ekran görüntüleri paylaşıldı

Electronic Arts'ın sevilen yaşam simülasyonu The Sims'in yeni oyununun Project Rene kod adıyla geliştirildiği geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Serinin bir sonraki oyunu olacak The Sims 5'in oynanış testine katılan kullanıcılar oyundan ekran görüntüleri paylaşarak The Sims 5 hakkında daha fazla fikir sahip olmamızı sağladılar.

The Sims 5'in diğer adıyla Project Rene'nin sadece geçen ay dünyaya duyurulduğunu hatırlatmak önemlidir, bu nedenle yaşam simülasyonunun yeni nesil hala gelişimin çok erken aşamalarındadır.

THE SIMS 5 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Sims Community tarafından toplandığı gibi evlerin içinin, dışardaki sokakların ve hatta The Sims 5'in karakterlerinin erken geliştirme aşamasındaki görüntüleri paylaşıldı. Karakter prototiplerinin ekran görüntüleri yayınlandı.

The Sims 5'in yeni duyurulmasıyla birlikte oyunun hala erken geliştirme aşasımda olduğu biliniyor. Bu nedenle The Sims 5'in çıkış tarihi hakkında konuşmak için henüz çok erken iken ne zaman çıkacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.