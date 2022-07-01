The Sims 4'ün yeni DLC'si ile Sim'ler lise yıllarına dönüyor
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EA'in popüler yaşam simülasyonu The Sims 4'ün yeni DLC'si High School Years duyuruldu. Yeni DLC ile Sim'ler lise hayatını yaşayabileceğiniz, yayıncı ekipmanları ve mezuniyetler gibi birçok içeriğin geleceği bildirildi.
The Sims 4'ün yeni DLC'si High School Years'ın tanıtım fragmanı yayınlandı ve Sim'lerinizin lise hayatını daha detaylı bir şekilde yaşayabileceksiniz. Liselerde bulunan birçok öğrenci tiplemesi bulunan DLC'nin Temmuz ayında çıkacağı bildirildi.
The Sims 4 High School Years DLC'si ile iyi (veya kötü) bir öğrenci olun, öğrenci kulüplerine katılın, trend başlatın ve gençliğin keyfini çıkarın. Mezuniyet balosuna katılma, eşek şakası yapma, kimlik ve trendlerle denemeler yapma ve ders dışı etkinliklerde arkadaşlıklar ya da rekabetler kurma gibi unutulmaz gençlik deneyimlerini yaşayın.
Mezuniyetten önce yapılacak çok şey var; genç Sim'ler derslere katılabilir, öğretmenlerle etkileşim kurabilir ve hatta stil influencer'ı ya da yayıncı olarak para kazanabilir. Lansman günü 28 Temmuz'da oyun içinde yer alacak olan The Sims 4 Vibing Streamer Gear Digital Content ile yayıncı düzeneklerindeki bonus öğeler ile geliyor.
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The Sims 4'ün yeni DLC'si High School Years, 28 Temmuz'da 399,99 TL ile satışa çıkacak.
- Havalı Yayıncı Ekipmanları — 8 Eylül'e kadar sipariş vererek yeni bir oyuncu koltuğu, kablosuz hoparlör ve LED panellerle yatak odanızı bir oyun cennetine, yayın stüdyosuna veya trendlere yön verecek bir platforma dönüştürün.
- Lise Hayatını Yaşayın — Lisenin tüm iniş çıkışlarını tecrübe edin. Yüz yüze derslere katılın, öğretmenlerinizi tanıyın, kafeteryada zaman geçirin ve hatta kilitli dolabınızı dekore edin. En değerli anlarınızı okuldan sonra arkadaşlarınızla takılırken yaşayabilirsiniz.
- İkonik Gençlik Anları — Mezuniyet balosunda geceyi dans ederek geçirin ve mezuniyet töreninizi kutlayın (tabii ödevlerinizle başa çıkabilirseniz). Bu özel anlara ek olarak, Sim'ler ömür boyu sürecek dostluklar edinebilir, okul sonrası aktivitelere ve takımlara katılabilir ve ergenliğin inişli çıkışlı yollarını tecrübe edebilir.
- Ortalığı Karıştırın — Lise, kendini keşfetme dönemidir. Öz güveninizi toplayıp aşık olduğunuz kişiye çıkma teklif edin ya da dersi ekin (sakın müdüre yakalanmayın). Genç Sim'ler hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri keşfedecek ve haylazlık yapmak için yeni fırsatlara sahip olacak. Eşek şakaları yapmanın ve geceleri gizlice kaçmanın sonuçları olabilir, bu yüzden yakalanmamaya dikkat edin.
- Kendi Tarzınızı Keşfedin — Yatak odanızı kişiselleştirin, Depop satıcıları tarafından tasarlanan giysilerle kombinler oluşturun ve Simfluencer olun. Genç Sim'ler her zamankinden daha interaktif olan yatak odalarından Trendi'de giysi satarak ve tasarladıkları kombinlerin reklamını yaparak para kazanabilir. Dizüstü bilgisayar kullanın, yatakta kitap okuyun ve hatta yastık savaşı yapın!