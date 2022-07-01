The Sims 4'ün yeni DLC'si ile Sim'ler lise yıllarına dönüyor

The Sims 4'ün yeni DLC'si High School Years'ın tanıtım fragmanı yayınlandı ve Sim'lerinizin lise hayatını daha detaylı bir şekilde yaşayabileceksiniz. Liselerde bulunan birçok öğrenci tiplemesi bulunan DLC'nin Temmuz ayında çıkacağı bildirildi.

THE SIMS 4 HIGH SCHOOL YEARS DLC'Sİ TANITILDI

The Sims 4 High School Years DLC'si ile iyi (veya kötü) bir öğrenci olun, öğrenci kulüplerine katılın, trend başlatın ve gençliğin keyfini çıkarın. Mezuniyet balosuna katılma, eşek şakası yapma, kimlik ve trendlerle denemeler yapma ve ders dışı etkinliklerde arkadaşlıklar ya da rekabetler kurma gibi unutulmaz gençlik deneyimlerini yaşayın.

Mezuniyetten önce yapılacak çok şey var; genç Sim'ler derslere katılabilir, öğretmenlerle etkileşim kurabilir ve hatta stil influencer'ı ya da yayıncı olarak para kazanabilir. Lansman günü 28 Temmuz'da oyun içinde yer alacak olan The Sims 4 Vibing Streamer Gear Digital Content ile yayıncı düzeneklerindeki bonus öğeler ile geliyor.

THE SIMS 4 HIGH SCHOOL YEARS NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Sims 4'ün yeni DLC'si High School Years, 28 Temmuz'da 399,99 TL ile satışa çıkacak.

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