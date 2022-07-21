The Quarry sistem gereksinimleri neler? The Quarry kaç GB?

Yaz kampında vakit geçiren arkadaş grubunun son gecelerinde korku dolu anlar yaşadığı, önemli seçimlere yer verilen ve birden fazla sonu olan oyun The Quarry'nin sistem gereksinimleri neler? The Quarry kaç GB? İşte detaylar…

THE QUARRY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

The Quarry'yi en düşük grafiklerde oynamak isteyen oyuncular için Intel i5-3570 veya AMD FX-8350 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 780 veya AMD Radeon RX 470 ekran kartı gerektirmektedir. Yüksek grafiklerde oynamak için ise Intel i9-10900k veya AMD Ryzen 7-3800XT işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 ekran kartı gerektirmektedir.

THE QUARRY MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel i5-3570

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 veya Radeon RX 470

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

THE QUARRY ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 7-3800XT veya Intel i9-10900K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 veya Radeon RX 5700

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

THE QUARRY KAÇ GB?

The Quarry'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.