The Game Awards 2022, 8 Aralık'ta gerçekleşecek

Geoff Keighley'nin her yıl düzenlediği oyun ödülleri etkinliği The Game Awards'un bu yılki tarihi belli oldu.

Video oyun endüstrisinin büyük etkinliklerin biri olan ve "Yılın Oyunu" başta olmak üzere birçok dalda ödülün verildiği The Game Awards bu yıl da düzenlenecek. Etkinliği düzenleyen ve sunan Geoff Keighley, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla The Game Awards 2022 için tarih verdi. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan The Game Awards, 8 Aralık 2022'de her zaman olduğu gibi Los Angeles'taki Microsoft Theater'da gerçekleşecek ve canlı olarak izlenebilecek.

Bu yıl ilk kez "Best Adaptation (En İyi Uyarlama)" kategorisinde de ödül verilecek. Bu kategori, video oyun fikri mülkiyetlerini film, dizi, roman, çizgi roman ve podcast gibi diğer popüler medya içeriklerine uyarlayan yaratıcı içerikleri kapsıyor.

The Game Awards 2022 ayrıca her yıl olduğu gibi yeni oyun duyurularına da ev sahipliği yapacak. Bu yılki The Game Awards Orchestra ise Lorne Balfe tarafından yönetilecek.

Öte yandan, yine Geoff Keighley'nin hazırlayıp sunduğu Gamescom Opening Night Live 2022, bu gece (22 Ağustos) TSİ 23: 00'da gerçekleşecek ve Gamescom'un sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. 6 gün sürecek olan Gamescom 2022 etkinliğinin başlangıcını yapacak olan etkinlik, yaklaşık 2 saat uzunlukta olacak ev 30'dan fazla oyun duyurusu içerecek. Bunlardan bir kısmı yeni oyun duyuruları, bazıları ise daha önceden duyurulmuş oyunlardan yeni videolar ve haberler şeklinde olacak.