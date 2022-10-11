The Day Before sistem gereksinimleri neler? The Day Before kaç GB?
Gamegar Haberleri
Açık dünya hayatta kalma oyunu olan The Day Before'un sistem gereksinimleri neler? The Day Before kaç GB? The Day Before ne zaman çıkacak? The Day Before hangi platforma çıkacak? Tüm bu soruların cevabı haberimizin detayında…
The Day Before, ete aç, enfekte olmuş ve hayatta kalanların yiyecek, silah ve arabalar için birbirlerini öldürdüğü ölümcül, pandemi sonrası Amerika'da geçen bir açık dünya MMO hayatta kalma oyunudur. Peki The Day Before sistem gereksinimleri neler? İşte detayları…
- İşletim Sistemi :Windows 7
- İşlemci : Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300
- Bellek : 10 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya/ AMD Radeon R7 370
- DirectX : Sürüm 11
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
- DirectX : Sürüm 11
The Day Before'u oynayabilmeniz için 75 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
The Day Before, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows platformlarına çıkış yapacak.