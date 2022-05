The Crew 2 sistem gereksinimleri neler? The Crew 2 kaç GB? - Haberler

Amerika'nın bir ucundan bir ucuna seyahat edebileceğiniz arcade yarış oyunu The Crew 2'de otomobil, motosiklet, uçak ve gemi ile yarışabileceğiniz ve açık dünyasını keşfedebileceğiniz yarış oyununun sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, The Crew 2 sistem gereksinimleri neler? The Crew 2 kaç GB? İşte detaylar…

THE CREW 2 KONUSU

Devrim yaratan The Crew 2'nin bu en yeni sürümünde, bugüne dek yaratılmış en muhteşem açık dünyalardan birinde Amerikan motorcu ruhunun heyecanını ta içinde hissedeceksin. Motornation'a hoşgeldin! Amerikanın dört yanında motor sporlarını deneyimlemek için yaratılmış bu devasa, çeşitli, aksiyon yüklü muhteşem oyun alanı seni bekliyor! Bir kıyıdan diğerine, sokak yarışçıları, profesyoneller, off road kaşifleri, ve serbest sürüşçüler her türlü disiplende kozlarını paylaşmak üzere bir araya geliyor. Yüksek oktanlı yarışlarda onlara meydan oku, namını yürüt, dünyayla paylaş!

THE CREW 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

The Crew 2'yi minimum grafiklerde oynayabilmeniz için Intel Core i5-2400 veya AMD FX 6100, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD HD 7870 ekran kartı gerektirmektedir. Yüksek grafiklerde oynamak için ise Intel Core i5-4690k veya AMD Ryzen 5 1600, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 470 ekran kartı gerektirmektedir.

The Crew 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-2400s veya AMD FX-6100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD HD 7870

Depolama: 59 GB

The Crew 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4690k veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) veya GTX 970 (4GB) veya AMD RX 470 (8GB)

Depolama: 59 GB

The Crew 2 Kaç GB?

The Crew 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil 59 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.