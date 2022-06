The Callisto Protocol sistem gereksinimleri neler? The Callisto Protocol kaç GB? - Haberler

Krafton'un yayıncılığını üstlendiği hayatta kalma korku oyunu The Callisto Protocol, Haziran'da 92 TL ile ön siparişe açıldı. Oyuncuların merakla beklediği bilim kurgu, korku hayatta kalma oyunu The Callisto Protocol'ün sistem gereksinimleri neler? The Callisto Protocol kaç GB?

THE CALLISTO PROTOCOL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

The Callisto Protocol'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı, ancak hangi ekran kartı kullanılması gerektiği henüz paylaşılmadı. Minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Core i5-7500 veya AMD ryzen 3 1200 işlemci ve 8 GB RAM gerektirirken önerilen ayarlarda ise AMD Athlon 5350 işlemci ve 8 GB RAM gerektiriyor.

The Callisto Protocol Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 3 1200 4 Cores

Core i5-7500 veya AMD Ryzen 3 1200 4 Cores Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM DirectX : Sürüm 11

The Callisto Protocol Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 11

: Windows 11 İşlemci : AMD Athlon 5350

: AMD Athlon 5350 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM DirectX : Sürüm 12

The Callisto Protocol Kaç GB?

The Callisto Protocol'ü oynayabilmeniz için indirmeniz gereken sistem boyutu henüz açıklanmadı.

THE CALLISTO PROTOCOL KONUSU

300 yıl sonra geçen bu anlatı odaklı, üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyununda oyuncu, Jüpiter'in uydusu Callisto'da bulunan maksimum güvenlikli bir hapishane olan Black Iron Hapishanesi'ne atılan kaderin kurbanı Jacob Lee rolünü üstlenecek. Mahkumlar canavarca yaratıklara dönüşmeye başladığında, hapishane kaosa sürüklenir. Hayatta kalmak için Jacob, Kara Demir Hapishanesi'nden kaçmak için güvenli bir şekilde savaşmalı, Callisto'nun yüzeyinin altına gömülü karanlık ve rahatsız edici sırları ortaya çıkarmalıdır. Atış ve yakın mesafeli savaşın eşsiz bir karışımını kullanan Jacob'ın, hızla gelişen yaratıklarla savaşmak için taktiklerini uyarlaması gerekirken, büyüyen tehdidi aşmak ve Jüpiter'in Ölü Ay'ının dehşetinden kaçmak için yeni silahların, teçhizatların ve yeteneklerin kilidini açmak için süpürme yapacak.