KT Racing'in geliştirilip Nacon tarafından yayıncılığı üstlenilen yarış oyunu Test Drive Unlimited Solar Crown'ın ne zaman çıkacağı yarış oyunu hayranları tarafından "Test Drive Unlimited Solar Crown ne zaman çıkacak?" şeklinde araştırılıyor. Peki, Test Drive Unlimited Solar Crown ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Birebir ölçekte inşa edilmiş Hong Kong Adası'nda geçen bir açık dünya sürüş ve yaşam tarzı deneyimi. Anahtarlarınızı alın ve lüks hayatınızı yaşayın. Unutmayın, sosyal statü TDU dünyasında her şeydir. Peki, Test Drive Unlimited Solar Crown ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC için çıkış yapacak Test Drive Unlimited Solar Crown'ın tam çıkış tarihi verilmese de 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN KONUSU NE?

Başka hiçbir şeye benzemeyen bir sürüş ve yaşam tarzı deneyimi. Yepyeni Test Drive Unlimited, ilk oyunlardan gelen DNA'yı koruyor ve onu modern çağ için yeniliyor. İstediğiniz gibi ilerleme özgürlüğüne sahipsiniz, klasik açık şampiyona konsepti de geri dönüyor. En iyi hayatını yaşa. Güneş batana kadar ve hatta sonrasında arkadaşlarınızla yarışın, gezin ve takılın.

Şimdiye kadar onaylanan markalar Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Apollo, Dodge ve Bugatti olduğundan, onları sürme ayrıcalığına sahip olmak için gerçekten çok çalışmanız gerekecek. Özelleştirme, yalnızca arabalarınız için değil, avatarınız için de ayrılmıştır ve her zamankinden daha iyi. Etkilemek için giyinmek zorundasın.

KT Racing ve TDU1 ve TDU2'nin efsanevi Oyun Geliştiricisi Alain Jarniou, güçlü bir geliştirme temeli uygulamak için sürüş simülasyonu uzmanlıklarını bir araya getiriyor. 1:1 ölçekte inşa edilmiş yepyeni, geniş ve canlı bir gerçek dünya konumunu keşfedin: Hong Kong Adası. Bu, Test Drive Unlimited Solar Crown'unuz.