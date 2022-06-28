Tencent Code: To Jin Yong İsimli Bir Oyun Geliştiriyor

Oyun sektörünün dev isimlerinden Tencent Unreal Engine 5 kullanan açık dünya bir dövüş oyunu üzerinde çalışıyor. Oyun için belirlenen kod isimse Code: To Jin Yong.

Çin merkezli eğlence devi Tencent, Unreal Engine 5 kullanarak yeni bir dövüş oyunu geliştiriyor. Daha çok yaptığı stüdyo alımlarıyla gündeme gelen Tencent bu defa da Code: To Jin Yong kod isimli oyunuyla gündeme geldi. Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilecek oyunun yapımcı koltuğunda ise Lightspeed Studio oturacak. Jin Yong, daha önce PUBG Mobile ve Apex Legends Mobile gibi yapımları geliştiren Lightspeed'in ilk AAA oyunu olacak. Oyun ünlü Çinli yazar Jin Yong'un kitaplarından ilham alınarak geliştirilecek.

Tencent oyunun sadece duyurusunu yapmakla yetinmeyip ayrıca bir oynanış videosu da yayınladı. 2 dakikalık bu oynanış videosu sayesinde oyunun savaş mekaniklerini izleme şansına kavuşmuş olduk. Videodan gözüktüğü kadarıyla Jin Yong oldukça hızlı ve seri bir oynanışa sahip olacak. Unreal Engine 5'in artık alıştığımız o göz alıcı partikülleri ve akıcı yapısı bu videoda da gözümüzü dolduruyor. Paylaşılan videoda bunun oyundan ufak bir demo olduğu ve bitmiş ürünü temsil etmediği belirtildi. Oyunun bitmiş halinin nasıl gözükeceğini ise önümüzdeki aylarda göreceğiz.

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Oyunun savaş sisteminde kılıçların yanı sıra büyü ve element gibi şeylerle de rakibimize saldırabileceğiz. Yayınlanan oynanış videosunda şimdilik sadece buzdan bir el görmüş olsak da oyunun bitmiş halinde böyle daha fazla yeteneğe sahip olacağız. Ayrıca paylaşılan diğer bilgilerden birisi de oyunun açık dünya olacağı ve oyunun hikayesinde gizem ve keşif gibi konseptlerin önemli bir yeri olacağı ile alakalı. Görünen o ki antik Çin'de sağdan sola koşturup düşmanlarla savaşacak, keşif yapacak ve gizemleri aydınlatmaya çalışacağız.

SaveButonu / Gamegar