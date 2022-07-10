Tek Oyunculu Bir Apex Legends Oyunu Yolda

Apex Legends ile aynı evrende geçen bir tek oyunculu FPS oyununun erken geliştirme aşamalarında olduğu öğrenildi!

EA ve Respawn Entertainment imzalı Apex Legends çıkış yaptığı 2019 yılından beri oyun dünyasını kasıp kavuruyor. Sayısız etkinliğe ve turnuvaya konu olmuş, 100 milyonun üzerinde oyuncuya sahip Apex Legends şüphesiz türünün zirvesindeki bir yapım. Online tarafta böyle önemli başarılara ulaşmış, battle royale türünün en önemli örneklerinden biri olan Apex Legends markası elde edilen bilgilere göre şimdi de tek oyunculu tarafta şansını denemeye hazırlanıyor.

Apex Legends geliştirici ekibi olan Respawn Entertainment tek oyunculu türe çok da uzak bir firma değil. Daha önceden Star Wars: Jedi Fallen Order ve aslında Apex Legends'in atası olarak tabir edilebilecek Titanfall 2 gibi tek oyunculu oynanışa sahip oyunlara imza atan Respawn bu alanlardaki başarılarını Apex evreni ile birleştirmeye geliyor.

Titanfall serisinin hayranları bir süredir Respawn Entertainment'tan Titanfall hikayesini devam ettirecek bir oyun bekliyordu. Her ne kadar ortada olan proje tam olarak hayranların istediği şey olmasa da Respawn'dan yeni bir tek oyunculu oyun göreceğiz.

Henüz bir isme sahip olmayan bu yeni projenin isimlendirmesi ise "Apex evreninde bir FPS kuluçka projesi" şeklinde yapıldı. Henüz daha işe alım listelemelerinin yapıldığı proje " bir geliştiricinin hayalindeki, içinde bulunduğu eşsiz evren tarafından yenilikler yapılmasına imkan sağlanan oyun alanı" şeklinde tanımlanıyor.

Respawn'ın işe alımları gerçekleştirdiği bazı internet sitelerinde şu anda sistem mühendisi ve sert yüzeyler sanatçısı gibi iş alanları açık durumda. Her ne kadar bu bilgiler biraz belirsiz olsa da bunun bir tek oyunculu oyun projesi olduğunu biliyoruz.

Respawn Entertainment bir süredir yeni bir IP üzerinde çalıştığını geçtiğimiz Ocak ayında duyurmuştu. Tek oyunculu bir FPS oyunu olacağı söylenen projenin bu yapım olup olmadığı bilinmiyor ancak oldukça olası görünüyor. Apex evreninde geçeceği söylenen bu yapım hakkında henüz bir bilgi olmasa da oynanış elementleri ve tema açısından battle royale yapım Apex ile oldukça benzeyeceği ortaya atılan tahminler arasında.

SaveButonu / Gamegar