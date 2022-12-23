Steam Ödülleri 2022'nin oylamaları başladı! Steam Awards 2022 Badge

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'in her sene düzenlediği Steam Ödülleri'nde her kategoriden 5 adayın bulunduğu 11 farklı ödül, sahiplerini bulmak için Steam kullanıcılarının oylarına açıldı.

Steam'de 2022 yılının enleri 11 farklı kategoride buluşacak. Steam Ödülleri 2022'de oylamalar başladı ve 3 Ocak 2023 saat 20.00'de oylar kapanacak ve 21.00'de kazananlar duyurulacak.

STEAM AWARDS 2022 BADGE

Kullandığınız her oy için toplamda 11 adet Steam pazarında satılabilir koleksiyon kartı elde edeceksiniz. İsterseniz bu kartları Topluluk Pazarı'nda satabilir, ister cevhere dönüştürebilir isterseniz de kartları işleyerek Steam Awards 2022 Rozeti'ni elde edebilirsiniz.

STEAM ÖDÜLLERİ 2022 ADAYLARI

Steam Ödülleri'nde Yılın Oyunu, Yılın VR Oyunu, Aşk ile Devam Ettirilen Oyun gibi 11 farklı kategori bulunmaktadır. Steam Ödülleri'nin adayları açıklandı.

YILIN OYUNU

Dying Light 2 Stay Human

Elden Ring

Stray

God of War

Call of Duty Modern Warfare 2

YILIN VR OYUNU

Bone Lab

Hitman III

Green Hell VR

Among US VR

Inside the Backrooms

AŞK İLE DEVAM ETTİRİLEN

Dota 2

Project Zomboid

No Man's Sky

Deep Rock Galactic

Cyberpunk 2077

ARKADAŞLARLA DAHA ZEVKLİ

Raft

Ready or Not

Monster Hunter Rise

Multiversus

Call of Duty Modern Warfare 2

ÜSTÜN GÖRSEL STİL

Scorn

Bendy and The Dark Revival

Cult of the Lamb

Spider-Man Miles Morales

Kena Bridge of Spirits

EN YENİLİKÇİ OYNANIŞ

Mount and Blade II: Bannerlord

Teardown

Stray

Neon White

Dome Keeper

KÖTÜ OLDUĞUNU EN İYİ OYUN

GTFO

Victoria 3

Total War Warhammer III

Elden Ring

FIFA 23

EN İYİ OYUN MÜZİĞİ

Metal Hellsinger

Sonic Frontiers

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Persona 5 Royal

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+

ZENGİN HİKAYEYE SAHİP ÜSTÜN OYUN

A Plague Tale Requiem

God of War

Uncharted Legacy of Thieves Collection

The Stanley Parable Ultra Deluxe

Spider-Man Remastered

ARKANIZA YASLANIN VE RAHATLAYIN

LEGO Star Wars The Skywalker Saga

Power Wash Simulator

Disney Dreamlight Valley

Dorfromantik

Slime Rancher 2

YOLDAYKEN OYNANACAK EN İYİ OYUN