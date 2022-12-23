Steam Ödülleri 2022'nin oylamaları başladı! Steam Awards 2022 Badge
Gamegar Haberleri
Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam'in her sene düzenlediği Steam Ödülleri'nde her kategoriden 5 adayın bulunduğu 11 farklı ödül, sahiplerini bulmak için Steam kullanıcılarının oylarına açıldı.
Steam'de 2022 yılının enleri 11 farklı kategoride buluşacak. Steam Ödülleri 2022'de oylamalar başladı ve 3 Ocak 2023 saat 20.00'de oylar kapanacak ve 21.00'de kazananlar duyurulacak.
STEAM AWARDS 2022 BADGE
Kullandığınız her oy için toplamda 11 adet Steam pazarında satılabilir koleksiyon kartı elde edeceksiniz. İsterseniz bu kartları Topluluk Pazarı'nda satabilir, ister cevhere dönüştürebilir isterseniz de kartları işleyerek Steam Awards 2022 Rozeti'ni elde edebilirsiniz.
STEAM ÖDÜLLERİ 2022 ADAYLARI
Steam Ödülleri'nde Yılın Oyunu, Yılın VR Oyunu, Aşk ile Devam Ettirilen Oyun gibi 11 farklı kategori bulunmaktadır. Steam Ödülleri'nin adayları açıklandı.
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YILIN OYUNU
- Dying Light 2 Stay Human
- Elden Ring
- Stray
- God of War
- Call of Duty Modern Warfare 2
YILIN VR OYUNU
- Bone Lab
- Hitman III
- Green Hell VR
- Among US VR
- Inside the Backrooms
AŞK İLE DEVAM ETTİRİLEN
- Dota 2
- Project Zomboid
- No Man's Sky
- Deep Rock Galactic
- Cyberpunk 2077
ARKADAŞLARLA DAHA ZEVKLİ
- Raft
- Ready or Not
- Monster Hunter Rise
- Multiversus
- Call of Duty Modern Warfare 2
ÜSTÜN GÖRSEL STİL
- Scorn
- Bendy and The Dark Revival
- Cult of the Lamb
- Spider-Man Miles Morales
- Kena Bridge of Spirits
EN YENİLİKÇİ OYNANIŞ
- Mount and Blade II: Bannerlord
- Teardown
- Stray
- Neon White
- Dome Keeper
KÖTÜ OLDUĞUNU EN İYİ OYUN
- GTFO
- Victoria 3
- Total War Warhammer III
- Elden Ring
- FIFA 23
EN İYİ OYUN MÜZİĞİ
- Metal Hellsinger
- Sonic Frontiers
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Persona 5 Royal
- Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+
ZENGİN HİKAYEYE SAHİP ÜSTÜN OYUN
- A Plague Tale Requiem
- God of War
- Uncharted Legacy of Thieves Collection
- The Stanley Parable Ultra Deluxe
- Spider-Man Remastered
ARKANIZA YASLANIN VE RAHATLAYIN
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga
- Power Wash Simulator
- Disney Dreamlight Valley
- Dorfromantik
- Slime Rancher 2
YOLDAYKEN OYNANACAK EN İYİ OYUN
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Vampire Survivors
- Death Stranding Director's Cut
- Brotato
- Marvel Snap