Steam'in geniş ekran modunun arayüzü değişiyor

Steam'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde Steam Deck için tasarlanan yeni arayüz, Steam PC kullanıcıları ile buluşuyor. Steam'in yeni geniş ekran arayüzünü tek adımla test edebilirsiniz.

Steam'in en bilgisayarı Steam Deck için tasarlanan geniş ekran, Steam için de geliyor. Steam kullanıcıların pek tercih etmediği geniş ekran modu, yeni güncellemeyle beraber daha fazla kullanılmaya başlanabilir.

STEAM GENİŞ EKRAN GÜNCELLEMESİ GELİYOR

Steam'in güncellenen geniş ekran modu, test betasında olduğu için haliyle bazı hatalar yer almaktadır. Bunların dışında Steam Deck'in arayüzü Steam'e geliyor ve Steam'inizi başlattıktan sonra Steam Deck arayüzüne kavuşuyor. Steam'in geniş ekran güncellemesinde aşağıdaki özellikler yer almaktadır:

Yeni Ana Ekran ile en son oynadığınız oyunlara devam edebilir ve kütüphanenizde yer alan oyunlardaki yenilikleri görebilirsiniz.

Yeni Evrensel Arama ile; Kütüphanenizi, Mağazayı ve arkadaşlarınızı aynı yerden arayabilirsiniz.

Yeni kontrolcü yapılandırması seçmeyi, ayarlama yapmayı veya özel kontrolcü yapılandırmalarını oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlandı.

Steam Mağazası'nın kontrolcü ile kullanımı için optimize edilmiştir

Başarımlara ve rehberlere erişim için güncellenmiş oyun içi arayüz

Oyundayken Steam / Guide / PS tuşuna basın

Arayüzün farklı bölümlerini hızlı gezinme için yeni sistem menüsü

Steam / Guide / PS tuşlarıyla erişin

Bildirimlere, arkadaş listenize, hızlı ayarlara ve daha fazlasına yeni hızlı erişim menüsüyle erişin.

Steam + A tuşlarıyla erişin

STEAM GENİŞ EKRAN BETAYA KATILMA

Steam'in geniş ekran test güncellemesine katılmak için ilk olarak Steam hesabınızı betaya sokmanız gerekmektedir. Bunun için sol en üstte yazan Steam'e tıklayarak ayarlara gidiniz. Ayarlardan hesap kısmında yer alan beta bölümünü değiştirerek Steam Beta Update'i seçerek aktif edebilirsiniz.