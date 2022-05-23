Steam haftanın en çok satanlar listesini paylaştı! - Haberler

Steam haftanın en çok satanlar listesini paylaştı!
- Güncelleme:
Popüler oyun platformu Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesini açıkladı. Peki listede hangi oyunlar veya ürünler var?
Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…
Steam haftanın en çok satanlar listesi
Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini paylaştı. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, altı hafta boyunca oturduğu liderlik koltuğunu 17 Mayıs 2022'de çıkış yapan hayatta kalma temalı V Rising'e kaptırdı.Listenin üçüncü sırasında, yine 17 Mayıs'ta oyuncuların beğenisine sunulan Arma Reforger karşımıza çıkıyor. 24 Şubat 2022'de çıkan ve uzunca bir süre zirvede yer alan Elden Ring de geçen hafta en çok satılan dördüncü yapım oldu.
Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;
- V Rising
- Steam Deck
- Arma Reforger
- Elden Ring
- V Rising – Founder's Pack: Eldest Bloodline
- Valve Index VR Kit
- The Forest
- FIFA 22
- Titanfall 2
- Old World
V Rising Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600, 3.3 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2 GB veya AMD Radeon R7 360, 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
V Rising Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-11600K, 3.9 GHz veya AMD Ryzen 5 5600X, 3.7 GHz
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 GB veya AMD Radeon RX 590, 8 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan