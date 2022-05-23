Steam haftanın en çok satanlar listesini paylaştı! - Haberler

Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Steam haftanın en çok satanlar listesi

Steam ile ilgili paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini paylaştı. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, altı hafta boyunca oturduğu liderlik koltuğunu 17 Mayıs 2022'de çıkış yapan hayatta kalma temalı V Rising'e kaptırdı.Listenin üçüncü sırasında, yine 17 Mayıs'ta oyuncuların beğenisine sunulan Arma Reforger karşımıza çıkıyor. 24 Şubat 2022'de çıkan ve uzunca bir süre zirvede yer alan Elden Ring de geçen hafta en çok satılan dördüncü yapım oldu.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

V Rising

Steam Deck

Arma Reforger

Elden Ring

V Rising – Founder's Pack: Eldest Bloodline

Valve Index VR Kit

The Forest

FIFA 22

Titanfall 2

Old World

V Rising Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-6600, 3.3 GHz veya AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2 GB veya AMD Radeon R7 360, 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

V Rising Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-11600K, 3.9 GHz veya AMD Ryzen 5 5600X, 3.7 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 GB veya AMD Radeon RX 590, 8 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

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